Con motivo de las actividades por las fiestas patrias en Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puso en marcha un operativo de mil 33 elementos, mientras que la Marina desplegará 300 efectivos; los ayuntamientos deben reforzar la vigilancia por el uso de la pirotecnia.

Por una parte, en la rueda sede prensa de este lunes encabezada por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el titular de la SSP, Daniel Iván Cruz, agregó que aunado a esto se tendrá la coordinación con todos los municipios, principalmente en Puebla capital.

El funcionario estatal comentó que este despliegue operativo tiene que con las diferentes áreas de la dependencia como es la Policía Estatal Preventiva, Policía Turística, Proximidad Ciudadana, Atención al Delito, Bomberos, Seguridad, Proximidad de Caminos y la Dirección de Investigación e Inteligencia.

Agregó que serán 174 carros radiopatrulla, por lo que se priorizarán los puntos de concentración masiva para poder llevar a cabo las fiestas patrias de manera tranquila, por lo que serán durante los días que se tengan actividades como parte del calendario establecido.

“Nos estaremos coordinando con autoridades municipales y federales, esto es con independencia del despliegue que se tiene en los distintos puntos carreteros y los demás operativos que ya se tienen establecidos de manera previa”, expresó. Daniel Iván Cruz

Detalló que aunado a esto se tienen más de 300 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que se sumaron para reforzar la seguridad y que se tienen destacamentados en distintos puntos estratégicos del estado y que reforzarán las actividades de seguridad este mes.

Mientras que con el ayuntamiento de Puebla y los de la zona metropolitana este martes se tendrán una última reunión para afinar los detalles que se tengan, en tanto, en el interior del estado se tienen 358 elementos en varios puntos.

Asimismo, comentó que en el caso de las juntas auxiliares de la capital se utilizará el helicóptero del “operativo halcón” para dar sobrevuelos, previo y durante de las celebraciones, siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan y con el monitoreo del C5.

Gobernador llama a ediles a vigilar pirotecnia

Por su parte, Céspedes Peregrina llamó a los ciudadanos a que estas fiestas sean celebras en paz y con orden, al tiempo de llamar a los presidentes municipales a vigilar el uso de la pirotecnia dentro de sus demarcaciones, así como de que no se venda en lugares no autorizados, a fin de que no se genere un incidente o haya riesgo a la población.

“Hago un llamado a los ayuntamientos para reforzar las medidas se seguridad con respecto a la pirotecnia y a los padres de familia les pido que supervisen los fuegos artificiales, recordando que su manejo requiere precaución, pero si lo pueden evitar sería mejor, queremos unas fiestas seguras, llenas de unión y orgullo mexicano”, recalcó. Sergio Salomón Céspedes Peregrina

En otro tema, el mandatario informó que después de que regrese de la misión comercial de Alemania, que será el 10 de septiembre, se tendrá una reunión con el gobierno de Tlaxcala, a fin de reforzar la coordinación que se tienen en materia de seguridad en la zona limítrofe de ambos estados.

Esto, pues, dijo, uno de los “grandes problemas” que se han tenido es la delimitación de ambas entidades, por lo que se va a tener este encuentro no para revisar que parte es de Puebla y qué de Tlaxcala, sino para que las acciones de combate a la delincuencia no se frenen, así como de los permisos para los centros nocturnos.