En el marco de las festividades navideñas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Puebla, dio a conocer que durante esta temporada festiva se ha registrado un aumento del treinta por ciento de accidente viales causado por la ingesta de bebidas alcohólicas.

En conferencia de prensa, el director del Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS de Puebla, Carlos Francisco Morales Flores, señaló que gran parte de estos accidentes han sido causados por personas que conducen bajo la influencia de sustancias alcohólicas e ignoran las señales de tránsito.

El doctor también recalcó que en los últimos cuatro años se ha visto un aumento exponencial de accidentes donde hay motociclistas involucrados. Desde el 16 de septiembre estos han subido un 800 por ciento, y se prevé un aumento en esta temporada. Esto representaría un 58 por ciento dentro de las estadísticas generales.

Recomendó a los usuarios de motocicleta tomar precauciones, no manejar bajo la influencia de ninguna sustancia que altere sus sentidos, no exceder los límites de velocidad, ocupar un casco certificado y no exceder los límites de pasajeros permitidos en el vehículo.

En cuanto a los accidentes en automóviles informó que, estos suelen darse porque los conductores ignoran las medidas de seguridad, como el uso de cinturón de seguridad. De la misma manera, muchos de estos también se dan por omisión a las reglas de señalamientos viales.

Francisco Morales Flores enfatizó que, recientemente se ha registrado más accidentes denominados cómo “de alta energía”, caracterizados por las autoridades porque son los que se dan con vehículos nuevos, o compactos, y que suelen causar heridas más severas como traumatismo craneoencefálico y pérdida de órganos o extremidades.

Además de accidentes viales, por festividades navideñas aumentan accidentes de pirotecnia

Asimismo, Morales Flores indicó que no solo los accidentes viales están en aumento, sino que también ha incrementado un quince por ciento la afluencia en hospitales de menores de edad afectados por el uso inadecuado de pirotecnia, sin supervisión de adultos.

Recalcó la importancia de que se vigile a los niños y niñas cuando se usen cohetes, debido a que pueden perder alguna extremidad o lastimarse un ojo, generando así daños permanentes e irreparables que afectarán el desarrollo integral de estos menores de edad.