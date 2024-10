Tras el enfrentamiento entre conductores de la ruta Movilomas y taxistas piratas, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que sólo quienes cuenten con permisos pueden dar servicio; Antorcha pidió a la SMT dar una solución y descartó conflicto con la “28 de Octubre”.

Esto luego de que el miércoles se dio a conocer dicha problemática en el Bulevar Los Reyes, a costado del Chedraui Selecto y cerca del fraccionamiento Lomas de Angelópolis, ya que los taxistas, armados con palos y piedras, internaron correr a los operados de dicha ruta, lo que generó tensión en la zona.

Al respecto, en entrevista este jueves, el mandatario comentó que los secretarios de Movilidad y Transporte (SMT), Omar Álvarez Arronte; y de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, se reunirán con representantes de dichos transportistas ligados a Antorcha Campesina y la 28 de Octubre.

No obstante, dejó en claro que el gobierno de Puebla tiene que aplicar la ley y sólo se respetará a quienes cuenten con permisos legales para prestar servicios de transporte público en la zona, mientras que los saque no, no tienen por qué operar.

#Ángulo7Informa ll Tras el conflicto que se suscitó entre choferes de ruta Movilomas y taxistas piratas, Ovidio Celis, líder del transporte en @AntorchaPuebla_, llamó a la @MTGobPue a intervenir para resolverlo, pues es la que tiene la responsabilidad de hacerlo.



Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/G1MFuJZDAO — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) October 17, 2024

“Tengo entendido que tendrán reunión en Movilidad y con Gobernación, pero el tema es simple que se respete la aplicación de la Ley y quien tenga concesiones serán quienes tengan los derechos y ya lo estarán estableciendo en estas mesas”, recalcó.

Sobre este tema, en rueda de prensa, Ovidio Celis Córdova, representante del transporte en el Movimiento Antorchista, dijo que no tienen conflicto con la organización 28 de Octubre, ni tampoco lo habrá, pero la SMT es la que tiene que dar una solución a este problema que se dio.

Dijo que la regulación le corresponde al gobierno, pues narró que los taxistas piratas llegaron al lugar amedrentando a los conductores y les exigieron que se retiraran porque era base de ellos, situación que ya no pasó a mayores porque pudieron dialogar entre los representantes.

No habrá conflicto con 28 de Octubre: Antorcha

“Quien tiene que resolver este conflicto es la Secretaría del Transporte, lo hemos dicho muchas veces, por lo que pedimos que intervenga y ponga fin a esto, no existe certeza de ninguna de las partes, nosotros tuvimos que dialogar, pero es necesario que las autoridades estatales pongan orden en los problemas de movilidad”, expresó.

Explicó que estaban trabajando de manera normal los choferes de la ruta 25, cuando los taxistas piratas llegaron a agredirlos con armas blancas y, dijo, eran alrededor de 200 personas encapuchadas que quisieron quitarlos; para este jueves ya están operando normalmente.

#Ángulo7Informa ll Señaló que no tienen conflicto con la @UPVA28OCT, ni lo habrá, por ello es que se tiene que solucionar; dijo que este viernes se tendrá una reunión con la secretaria a medio día, pues después de 2 años es la primera vez que se da este conflicto



Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/rwMh5FZxKN — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) October 17, 2024

Precisó que ya tuvo comunicación con el titular de la SMT y se acordó tener una reunión este viernes a las 12 del día, por lo que confía en que se pueda tener una respuesta positiva.

Por su parte, Lluvia Sánchez Hernández, representa de la ruta 25 Nueva Visión-Movilomas, con documentos en mano aseguró que cuentan con los permisos que acreditan que están constituidas como derrotero, además de que los residentes de Lomas de Angelópolis han solicitado que ingresen con el servicio para el beneficio de los trabajadores.

Aseveró que llevan al menos 2 años prestando el servicio en esta zona y nunca habían tenido conflicto, por lo que desconocen qué fue lo que motivó tales hechos, pero hizo énfasis en que debe ser resuelto por la SMT para evitar que se vuelva a dar alguna situación similar.