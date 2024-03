El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina reiteró seguir las recomendaciones de PC y Salud por la caída de ceniza ante la actividad volcánica del Popocatépetl; pidió cuidarse y de ser necesario usar cubrebocas, pues el lunes estuvo a punto declararse contingencia ambiental.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de X, antes Twitter este martes, el mandatario poblano señaló que se mantienen monitoreando la actividad del coloso, ya que se dio una mala calidad del aire en la zona metropolitana del estado.

Ayer tuvimos mala calidad del aire, la ceniza del volcán sigue cayendo, por eso es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil, así como de salud en las que se pide que quien pueda use cubrebocas, que no hagan actividades al aire libre y que levanten la ceniza en bolsas, que no se vaya al drenaje”, expresó .