El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que para la conformación del Plan Estatal de Desarrollo (PED) se harán consultas con los ciudadanos en las siete regiones para que aporten ideas, pues deberá presentarse en marzo del siguiente año y estará alineado al nacional.

En su primera rueda de prensa como mandatario en el salón Juan N Méndez, del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, recordó que lo que dio a conocer el sábado con motivo de su toma de protesta fue la “Visión de Gobierno 2024-2030”, que es diferente.

Precisó que el plan estatal es la base del trabajo del gobierno, por lo que revisaron con la autoridad federal y les comentaron que lo van a tener listo en febrero, por lo que en marzo se debe tener el de Puebla, pues deben ir alineados ambos.

Dijo que la secretaria de Planeación y Finanzas (SPF), Josefina Morales Guerrero, ya está trabajando con las áreas correspondientes para tenerlo de manera articulada y se van a tener foros en las siete regiones socioeconómicas de la entidad.

“Vamos hacer un Plan Estatal de Desarrollo que se pueda aplicar, no se que se convierta en un documento que se tenga atrás del escritorio y que nunca se consulte, recuerden mi profesión (administrador público) y por lo tanto hay programas operativos anuales”, expresó.

Hizo énfasis en que se van adquirir relojes para ponerlos en todas las secretarías, pues ya se colocó el primero en su oficina, y será una acción que se haya también con las Subsecretarías y Direcciones de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), para que se inicie la focalización del trabajo.

Aseveró que dentro de los primeros 100 días de la administración se tiene contemplado el este plan, pues reiteró que es la herramienta en la que se basarán durante su gestión.

Así como ciudadanos participarán en Plan Estatal de Desarrollo Puebla 2024, decidirán castración química

Por otra parte, Armenta tras dar los pormenores del Plan Estatal de Desarrollo Puebla 2024, se mantuvo firme en la propuesta de castración química, al señalar que es inhibición del libido, pero serán los ciudadanos los que decidirán si se debe legislar o no como una sanción a las personas acusadas de agresión sexual o violación en Puebla.

Precisó que será presentada por una diputada en el Congreso local, que ni mencionó quién, pero consideró que se tendrán que hacer un parlamento abierto antes de ser analizada.

En ese mismo tenor, respaldó la propuesta de regresar el fuero parlamentario a los legisladores, ya que esta medida es esencial para protegerlos de posibles abusos por parte de los gobernantes, aunque igual no es para que tengan inmunidad; recordó cuando el fue indiciado por criticar al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

“A mí me inventaron una carpeta de investigación y fui indiciado por hablar de los hidrocarburos y la deuda de las APPs y PPS”, remarcó al aseverar que gracias a que tenía fuero no fue detenido. “Si no hubiera tenido fuero, me hubieran encarcelado”, afirmó