La oposición, pero sobre todo el PAN, solo busca desviar la atención de sus problemas internos para “volver a figurar en la luz pública”, en lugar de asumir sus consecuencias, sin embargo, nadie puede decirse perseguido político, pues quien viola la ley debe ser sancionado.

Así lo declaró, en su habitual rueda de prensa de lunes, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, luego de que el dirigente municipal del PAN, Jesús Zaldívar Benavides, declaró que la inhabilitación de 15 años y una sanción de 60 millones de pesos por parte del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) es una “venganza electoral”.

Al ser cuestionado por el tema, el mandatario poblano manifestó que en Puebla nadie está exento de la ley en caso de que cometan algún delito, pues su aplicación es sin distingos, al sostener que su administración no inventa ni fabrica delitos, ni exime a nadie de responsabilidades.

“De una u otra forma, la oposición está generando otro tipo de estrategias para volver a salir a la luz pública, no entienden que en su momento ya la sociedad dejó muy clara cuál es su preferencia, se van de vacaciones, regresan, cometen un error público de ellos, se equivocan, al otro día quieren enmendarlo y salen con que fue una elección de estado”, expresó.

Sostuvo que “hay plumas” que escriben a favor de la oposición y con las que quieren involucrar al gobierno, las cuales tienen identificadas, pero es algo normal que se da y “no pasa nada, ni se calientan, ni se enfrían”, ya que son otros intereses los que se tienen, pero pidió hacerlos de frente.

Dijo que solo buscan generar estrategias que creen que con eso se puede impedir el ejercicio de la ley, pero hizo énfasis en que su gobierno respeta los procesos legales y de la presunción de inocencia, la cual es para todos, por lo que aseguró que no se han fabricado delitos.

Céspedes Peregrina enfatizó que el ser político “no da un escudo protector”, no genera impunidad, pues todos deben cumplir con las reglas cuando son funcionarios públicos, así como hacer lo que permitan la ley, ya que de lo contrario deben atenderse a las consecuencias.

Aseveró que la información siempre es pública y cualquier la puede encontrar en los portales de transparencia, por lo que llamó a que quienes acusan al gobierno de esta situación, que sus problemas los resuelvan en las vías jurídicas correspondientes y que no generen especulaciones sin sentido.

Y es que, dijo, son procesos que tienen tiempo que se vienen desarrollando y que están por cumplirse, así como para que aquellos que por un amparo han salido de la cárcel, de respetan, pues su administración es respetuosa de los términos legales.

“Que no se digan perseguidos políticos; nadie que haya sido candidato, que pertenezca a un partido político o sea funcionario, ningún activista está exento de la ley si la doblamos o infringimos, si comete un delito, se sanciona, yo invito a que no se generen escenarios de martirio donde no hay mártires”, expresó.