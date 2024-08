La periodista mexicana, Lydia Cacho Ribeiro, señaló que “no es seguro regresar a México” tras la liberación de Hugo Adolfo Karam Beltrán, exdirector de la Policía Judicial de Puebla durante el gobierno de Mario Marín Torres, acusado por el delito de tortura contra ella.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, la autora de “Los demonios del Edén”, obra que evidencia la red de pederastia en México en 2005, detalló que por seguridad no volverá a su país natal, debido a que desde hace años denunció al cómplice de su tortura.

Asimismo, resaltó que propietario de una empresa llamada ERI, la cual es una organización de seguridad que cuenta con permisos de armas y guardias especiales.

“Karam. –cómplice de mi tortura– es propietario de ERI, empresa de seguridad con permisos de armas y guardias especiales. Lo hemos denunciado desde hace años. Ya no me pregunten por qué no es seguro volver a mi país.”.