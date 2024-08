El gobierno federal no reprimirá a los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan que desde hace 20 horas mantiene un bloqueo en la autopista México-Puebla, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero advirtió que no permitirá chantajes.

En la conferencia, el presidente llamó a los manifestantes a “no dejarse manipular ni engañar”, debido a que detrás de la protesta está un “abogado” que busca sacar “provecho” por el incumplimiento en el pago de derecho de vía hecho por otra administración federal.

“Nosotros no nos dejamos chantajear por nadie, nada más que sepan (los campesinos) que no van a ser reprimidos porque nosotros no somos represores, así no hay ningún acuerdo, se pueden quedar ahí todo el tiempo lo que es justo se atiende de inmediato, cuando es transa, no, no se permite la corrupción ni arriba ni abajo ni a los lados”.