Las mujeres pueden alcanzar los mismos logros y objetivos que los hombres en cualquier actividad, incluyendo los deportes como el box. Sin embargo, existe una disparidad “muy alta” en el tema de los salarios que se tiene que revertir, ya que si se hace lo mismo, deben existir las mismas condiciones.

Así lo señaló, en entrevista con Ángulo7 Radio, Gabriela “La Bonita” Sánchez Saavedra, actual campeona del cinturón Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), además de que es regidora en el ayuntamiento de Puebla y a partir del 14 de diciembre será la secretaria del Deporte y Juventud en el gobierno estatal de Alejandro Armenta Mier.

Madre de un niño y con licenciatura en Diseño Gráfico, señaló que a los jóvenes que sobresalen en cualquier deporte se les tiene que voltear a ver desde que inician y no solo cuando ya han alcanzado reconocimiento, pues en Puebla “hay mucho talento” y se tiene que apoyar.

Sánchez Saavedra aseguró que una mujer tiene la capacidad de hacer varias cosas a la vez por su sensibilidad y organización, como ella lo hará a partir de diciembre: dirigir una secretaría, deportista profesional y madre.

Recordó que es boxeadora porque en la secundaria y bachiller sufrió de bullying por parte de compañeras de la escuela, además de que sufrió una agresión sexual de un hombre cerca de su casa, por lo que su papá decidió meterla a entrenar a un gimnasio para que se pudiera defender.

“Nosotros vivimos en La Libertad, mis padres siempre me han apoyado, a mí y mis hermanos, mi mamá estuvo trabajando en el hotel Marriot muchos años, mi papa es herrero, agradecida con ellos que nos han dado todo, nunca nos ha faltado nada, y sobre todo el amor y cariño, cuando había un torneo de box iban conmigo todos”, expresó.

Refirió que el boxeo no es un deporte reciente, pero aún persiste la gente que piensa que es agresivo, por lo que cuando ella iniciaba le decían ofensas por ser mujer, como que se regresara a su casa con su mama, lo cual no es correcto.

De igual forma, sufrió de comentarios negativos de hombres cuando iba a entrenar al gimnasio, que iba a quedar lastimada por los golpes, y que las peleas de mujeres solo son de relleno para las carteleras estelares, ya que no daban tanto espectáculo, pero afirmó que “es todo lo contrario”.

Aseveró que las peleas de mujeres están creciendo con más fuerza, aunque en lo que respecta al pago que reciben se tiene una diferencia “abismal”, aunque consideró que se está dando una evolución para que se reconozca y se nos dé lo mismo, porque son deportistas que hacen el mismo esfuerzo.

Remarcó que “es un tabulador enorme” y todo es disparejo, pero igual depende de la promotora, ya que cuando ella inició, como nadie la conocía, le pagaban “poquito”, pues tan solo en su primera pelea ganó 3 mil pesos por cuatro rounds de 2 minutos y conforme fue subiendo de ranking subió el recurso.

Sánchez Saavedra mencionó que para superar las barreras que encuentran, lo principal es que les guste lo que hacen y que los comentarios negativos de la gente no los tomen en cuenta, pues son de personas que no saben que hay detrás para poder alcanzar los logros.

Mencionó que empezó desde abajo, pues iba a ferias y acudía a otros estados a competir hasta que pudo ir a olimpiadas nacionales y, aunque tuvo a su hijo, la motivación de mantenerse y cumplir sus metas, por lo que su mamá y hermanos le ayudaban a cuidarlo mientras ella iba a la universidad y entrenar.

Afirmó que hay mujeres que han destacado en el box, como Ana María Torres “La Guerrerita”, Jackie “La Princesa” Nava, Mariana “La Barbie” Juárez, Ángela “La Chiquita” Velazco, y Valeria “La Pequeña” Pérez”, que la han motivado para mantenerse en su carrera deportiva.

“La Bonita” sostuvo que en Puebla hay muchas niñas que tienen talento y potencial y aunque a ella se la han abierto las puertas desde los 15 años que inició, el box es un deporte que está creciendo y por eso se mantendrá entrenando para poder conseguir el campeonato oro del CMB y unificar los cinturones.

En ese tenor, reconoció que “tendrá una gran responsabilidad” una vez que sea la titular de la Secretaría de Deporte y Juventud con el gobierno de Alejandro Armenta Mier, que inicia el 14 de diciembre, pero confió en que todo será posible, pues tampoco lo hará sola, sino que contará con un equipo que la acompañará.

Puso de ejemplo que cuanto tuvo su hijo le decían que no iba a lograr lo que se proponía, que no iba a seguir con el box, pero después se dio cuenta que pudo ser madre, deportista y estudiante, pues solo es acoplarse los horarios y también con el apoyo de su mamá y hermanos.

Indicó que será una nueva etapa de su vida, por lo que se enfocará en apoyar a los jóvenes, motivarlos y demostrar que el deporte es importante para las personas, ya que –dijo– no hay edad para compartir experiencias.

“No tengo la menor duda que voy a poder lograrlo, es algo que me gusta mucho el poder compartir y ser parte de cómo cambiar la vida de los jóvenes, todo lo que yo sufrí y me falto en su momento, pues me gustaría que otros chicos si tengan las oportunidades, que se les reconozca porque aquí hay mucho talento deportivo y lo deben voltear a ver”, enfatizó

“La Bonita” Sánchez