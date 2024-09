El gobierno de Adán Domínguez Sánchez dejará heredado a la siguiente administración, a cargo de José “Pepe” Chedraui Budib, el conflicto con ejidatarios de San Baltazar Campeche, que reclaman mil 200 millones de pesos por la afectación a sus tierras, pues el litigio está en el Tribunal Agrario y no ha concluido.

En entrevista, la síndica municipal, María de Guadalupe Arrubarrena, explicó que es un asunto “muy añejo”, pues data de 1996, cuando el gobierno de la capital de ese entonces realizó la expropiación de 20 hectáreas para la construcción de la 2 Sur, 14 Sur, 24 Sur, bulevar Valsequillo y Río Papagayo.

Recordó que en total son 175 ejidatarios los que reclaman este pago, pero fue hasta el 2020 que se inició el juicio formalmente, pues si bien hubo algunas acciones legales previas, pero fue apenas hace 4 años que el caso se llevó al Tribunal Superior Agrario en la Ciudad de México.

Explicó que en 2021 se contestó y se dio pie a las secuelas procesales con las que se emitió una sentencia en mayo del 2022, que fue contraria al ayuntamiento, por lo que consideraron que no tomaron en cuenta muchos de los medios de defensa que se dio en la contestación.

Aclaró que este proceso no ha concluido con una resolución final y por ello es que está en la Sala Superior de dicho tribunal, por lo que mientras no se tenga una sentencia firme no se puede asumir una responsabilidad económica, pues igual incluso dijo que se pueden ir al amparo.

Hizo énfasis en que no existe una cantidad líquida para pagar a los reclamantes de los predios, es decir, que no se ha determinado cuál es el monto que se tiene que cubrir, en caso de que así sea, ya que se deben cubrir todos los procesos legales que la ley establece.

Agregó que, al margen de este proceso jurídico, el martes se tuvo una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, pero no ha sido la primera vez sobre este tema, pues ella de manera particular ha recibido a los líderes de los ejidatarios y sus abogados, donde se ha tenido diálogo al respecto.

Debe haber peritajes y dictarse un monto

La funcionaria aseveró que son muchos los factores para determinar si hay un pago o no, pues primero se tiene que acreditar que al ayuntamiento le corresponde pagar y, en segundo, que se cuentan con las condiciones financieras para hacerlo, por lo que seguirán las reuniones.

Es un asunto que se tiene que heredar a la siguiente administración, no da tiempo de responder, porque incluso nosotros hemos hecho ya peticiones, en septiembre presentamos un escrito pidiendo a la Sala Superior que ya dictara sentencia, es decir, estamos dando impulso para que se pueda resolver. María de Guadalupe Arrubarrena.

Arrubarrena García aseveró que es un asunto “muy voluminoso” y se tiene que entrar a un análisis “muy detallado” y se deben contemplar conceptos técnicos como son los peritajes para conocer los montos, pero eso es algo que determinará la autoridad judicial competente.

Pepe Chedraui heredará litigio con ejidatarios

Al comentar que no hay una fecha exacta para que se pueda concluir con el litigio, la síndica manifestó que desconoce si este conflicto ya se le informó al presidente electo, José “Pepe” Chedraui Budib, debido a que ella no forma parte del equipo de transición de la administración municipal.

No obstante, indicó que si bien los ejidatarios saben que es un litigio que sigue vigente, como personas “se desesperan” y por ello exigen de alguna manera que les hagan caso y les paguen por la expropiación de sus tierras.

Sin embargo, dejó en claro que, como todos los juicios, siempre están abiertos los mecanismos alternos de solución de controversias, pero este caso al ser “muy complejo” con un alto nivel de responsabilidad, sobre todo por los montos que implica y por ello deben esperar que se dicte una sentencia final.