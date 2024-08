El gobierno de Puebla rehabilitará el Fuerte de Guadalupe, debido a que por las recientes lluvias se ha visto afectado, sobre todo la parte del techo donde se han caído los paflones, lo cual tendrá un monto superior a los 4.2 millones de pesos y deberá estar listo en octubre.

Al respecto, en entrevista este viernes, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo que al ser la parte alta del museo es una obra que no ha podido quedar desde hace mucho tiempo, a pesar de que se ha intentado intervenir por las diferentes administraciones.

“Cada temporada de lluvias se inunda, se cae el paflón y platicando con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se acordó que se atiende esta situación para apoyarla”, expresó.

De acuerdo con la licitación SA-OP-LPE-2024-241, el tiempo de ejecución de los trabajos es de 50 días naturales, del 13 de septiembre al 27 de octubre.

De igual forma, como parte de convocatorias que se publicaron, con la SA-OP-LPE-2024-239 de construirán los carriles de desaceleración y aceleración con concreto asfaltico para la subcomandancia en la autopista Virreyes-Teziutlán, en el tramo que va a Tenextetiloya a Teziutlán.

Esto será a la altura del municipio de Tlatlauquitepec y se requiere de un monto de por lo menos 1.3 millones de pesos, trabajos que tendrán una duración de mes y media, del 13 de septiembre al 27 de octubre.

En ambas licitaciones se establece que la visita al lugar de los trabajos para las empresas interesadas será el 3 de septiembre, la junta de aclaraciones será el 4, mientras que la presentación de propuestas económicas y técnicas será el 10 y el fallo está programado para el 12 del mes que entra.

Reunión en CDMX, por IMSS-Bienestar

Respecto a la reunión que tuvo este viernes por la mañana con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la próxima mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, fue con motivo de revisar los avances del modelo IMSS-Bienestar a un mes de que se dé el cambio de gobierno.

Precisó que no fue un tema particular, sino de forma general, por lo que no se abordó el caso de Puebla en específico, por lo que tampoco se pactó alguna fecha para que ambos políticos puedan venir, ya que todo depende de su agenda.

“Son momentos históricos en donde se dio cuenta del gran avance del IMSS-Bienestar y su consolidación, nosotros la apoyamos y poder estar con los presidentes, los compañeros gobernadores y los mandatarios electos es parte del trabajo que se ha hecho”, remarcó.