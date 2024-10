El gobierno de Puebla no cederá a presiones de transportistas que exigen aumento al pasaje, pues ello dependerá de un análisis que se haga sobre la demanda que tienen, pero igual del servicio que brindan a los usuarios; actualmente no hay una tarifa sobre la mesa.

Así lo declaró, en entrevista luego de la Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipio 2024-2025, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, quien confirmó que el jueves se tendrá tendrá una reunión con ellos a la 1 de la tarde.

Indicó que una de las primeras acciones que se tiene que hacer es revisar los avances sobre los compromisos que se hicieron en octubre del 2019 cuando se dio el último incremento en la tarifa, que fue de 6 a 8.5 pesos y que eso implicaba la modernización de las unidades.

Esto, igual derivado de la protesta que se hicieron los concesionarios el lunes frente al Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, en donde exigieron que se incremente el pasaje hasta los 19 pesos y que si no hay una respuesta positiva podrían hacer un paro.

Comentó que en las mesas de trabajo igual participará su homólogo de la Secretaría de Movilidad de Transporte (SMT), Omar Álvarez Arronte, ya que el gobierno no puede atender de manera unilateral el tema, ya que se trata de un solo sector del transporte y también se debe escuchar al resto del gremio y la opinión de los ciudadanos.

“Vamos a ser muy responsables, no cerramos la puerta por supuesto, pero tampoco podemos decir que sí va un aumento cuando no hay condiciones todavía de análisis, no se trata de ponerle una camisa de fuerza para que se resuelva en el actual gobierno, dado que la autoridad electa también está participando en las mesas de diálogo”, expresó.

Omar Álvarez Arronte