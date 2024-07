La Fiscalía General del Estado (FGE) no cuenta con procesos abiertos contra mujeres por interrumpir su embarazo o quienes las acompañen en Puebla, por lo que se apegará a lo que determine el Congreso local en el marco de la discusión que se está haciendo sobre el aborto.

En rueda de prensa, el titular de la institución de procuración de justicia, Gilberto Higuera Bernal, señaló que conocen los criterios generales y judiciales que se tienen establecidos en Puebla, con los que se enfocan en investigar hechos que son más graves.

“La Fiscalía no ha tenido mayor acción contra personas por este delito y no lo vamos a seguir haciendo por convicción institucional”, expresó al ser cuestionado sobre el tema este jueves.

Y es que los diputados analizarán este viernes en comisiones si se reforma el Código Penal para dejar de criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir su gestación antes de las 12 semanas, pues actualmente contempla prisión.

Dijo que se tienen algunas investigaciones en contra de hombres que han agredido a sus exparejas embarazadas y atentado contra el producto, aunque no se tienen casos recientes de carpetas abiertas contra mujeres por dichos hechos.

Esto, pues durante la exposición de los casos que se atienden, la fiscal especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, Margarita Garcidueñas Cuellar, informó que se logró la imputación por feminicidio en grado de tentativa y aborto contra Erik Leonardo N.

Investigan a dicho sujeto por golpear y lesionar a su expareja embarazada en el vientre, lo cual ocasionó la muerte del feto en el municipio de Xicotepec de Juárez, el 27 de mayo pasado.

En otro tema, Higuera Bernal comentó que ya se investiga la caída de un menor de un año de edad del segundo piso, de una casa en la colonia La Paz, así como a las personas que estaban a cuidado del pequeño, luego de que se dio a conocer este hecho a través de redes sociales

No descartó que haya personas contra las que se tenga que proceder en su contra, pues consideró que el descuido que tuvieron pudo generar la caída del bebé, pues así fue captado por una cámara de videovigilancia e la zona, ya que trascendió que la madre estaría en estado etílico.

“Nosotros no prejuzgamos, no identificamos ni nos limitamos a algo en particular, investigamos hechos y los delitos que se logren acreditar, es un posible descuido en agravio de un menor y seguramente habrá algún ilícito que tengamos que acreditar”, remarcó.

Gilberto Higuera Bernal