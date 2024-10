La Fiscalía de Puebla no ha dado carpetazo a la investigación por la muerte de Rosa, de 37 años, quien perdió la vida luego de caer del segundo piso de la vivienda que habitaba en junio pasado, por lo que realizó una reconstrucción de hechos para contar con más información.

Así lo dio a conocer en la rueda de prensa de este jueves, Margarita Garcidueñas Cuellar, fiscal especializada en Delitos de Violencia de Género, quien agregó que la indagatoria se tiene “muy avanzada”, por lo que se prevé que sea la siguiente semana cuando se concluya y se pueda dar más datos.

Aseveró que, como parte de las diligencias, se hicieron nuevas entrevistas a los familiares de la occisa, que son sus hermanas, así como de testigos que estuvieron en el lugar cuando ocurrieron los hechos y vecinos de la zona.

“Se hizo una reconstrucción en el lugar de los hechos, entrevistas recientes a sus hermanas y yo creo que en breve vamos a tener ya esclarecido este caso”, expresó.

Precisó que estas acciones se realizaron para revisar todas las hipótesis que se tienen sobre este caso, toda vez que la familia dice que su expareja pudo haber estado involucrada.

Y es que, de acuerdo con los reportes, Rosa perdió la vida al caer de un segundo piso de la vivienda en que habitaba, el pasado 16 de junio durante una discusión con su pareja, quien por el momento no es vinculado con los hechos, ni tampoco se encuentra detenido.

Familia señal a pareja de Rosa por muerte

Sin embargo, la familia de la occisa ha señalado a Isidro N, pareja de la víctima, como el posible responsable de la muerte de la mujer, pero no se tienen elementos que puedan llevar a que el hombre esta involucrado.

Además, si no fue detenido se debe a que eso ocurre cuando una persona comete un ilícito o un hecho con apariencia de delito y en flagrancia, y el primer respondiente, que en la mayoría de los casos son la Policía Municipal, es la que lo hace, lo cual no ocurrió.

Investigan a policía por muerte de hombre en Ocoyucan

En otro tema, Alejandra Flores Ventura, de la Coordinación Especializados en Investigación de Homicidios Dolosos, precisó que el pasado fin de semana la policía municipal de Santa Clara Ocoyucan recibió un reporte de violencia familiar en un domicilio, al que acudieron dos elementos.

Tras esto, un masculino salió de la vivienda con un machete en mano, con el cual agrede a los efectivos y éstos tuvieron que repelarlo disparando, toda vez que uno de los policías fue lesionado en la cabeza con el arma blanca.

Detalló que se está recabando la información con familiares y testigos para establecer cómo se dieron los hechos, aunque por este no se tienen personas detenidas.

Al respecto, el fiscal Gilberto Higuera Bernal comentó que el policía agredido está catalogado como víctima, pero también el occiso. Por ello es que en la investigación se está revisando si se actuó en defensa, así como el origen de la llamada que recibió la corporación.