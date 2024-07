Tras dos años del feminicidio de la activista Cecilia Monzón, el periodista español Joaquín López filma un documental en Puebla sobre el caso, para exigir justicia ante el crimen cometido por el priista Javier López Zavala y por los hechos que han quedado impunes. El metraje se proyectará en noviembre.

Así lo informó este martes 23 de julio la hermana de la víctima, Helena Monzón, quien a través de redes sociales señaló que en la entidad poblana se está grabando dicho material a cargo del equipo En Portada y el periodista Joaquín López filma, que lo tendrá listo ante de que concluya 2024.

La hermana de la activista y abogada también informó que ha viajado a Puebla para saber más detalles de los amparos que llevan más de tres meses sin resolución, mientras los jueces están en su periodo vacacional.

Asimismo, comentó que hará gestiones con el equipo de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como con el Poder Judicial para impedir que siga omiso ante el feminicidio de Cecilia Monzón.

Por qué viajo a Puebla en mitad de julio mientras muchos jueces están de vacaciones? Pues muy fácil, quería entender cómo unos amparos que llevan más de 3 meses esperando resolución, no están resueltos. Y la respuesta es que no hay respuesta, porque no hay explicación que valga.”