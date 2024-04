El secretario de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, señaló que está abierto a la investigación que hagan tras las acusación del PAN, aunque “sabe que es por los tiempos electorales” y afirmó que no violó la ley, pues el “cuida a detalle” lo que hace como funcionario.

En entrevista, luego de realizar un recorrido de evaluación de causas que provocan los incendios urbanos, indicó que lleva 25 años como servidor público y sabe qué es lo que tiene qué hacer y qué no cuando son procesos electorales, como es el caso de Puebla actualmente.

Sostuvo que la acusación que hizo el dirigente municipal del PAN, Jesús Zaldívar Benavides, tiene que ver más con un tema mediático. Reiteró que si hay alguna denuncia por ello, la va atender. Enfatizó que si participó en la reunión con burócratas pero fue el día inhábil.

Y es que, de acuerdo con la acusación que hizo el panista, dicho encuentro se dio el sábado 16 de marzo. En dicha reunión, acusa Zaldívar Benavides, se pidió a los burócratas que apoyar a los candidatos de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

#Ángulo7Informa ll Tras la denuncia del PAN, el titular de la @Segob_Puebla , @Javier_AquinoL , afirmó que está abierto a cualquier declaración, pero sostuvo que la reunión de la que lo acusan no viola la ley y también tiene derechos políticos que debe hacer valer. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/mJWP71JfDE

Por ello, el funcionario estatal aseveró que la participación que tuvo no fue con recursos públicos ni el calidad de secretario. Además de que –dijo— no coaccionó a alguno de los que estuvieron presentes, además de que él igual tiene derechos político-electorales que debe ejercer.

“Yo hago un llamado a que sean atendidas las denuncias, pero que tengan un sustento legal, si yo debo hacer declaración la haré, hasta el momento no he emitido alguna postura porque entiendo perfectamente la posición de quién lo hace y creo que no obedece a un criterio legal”, expresó.