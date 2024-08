El alcalde de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, señaló que el espacio que se habilitará para la venta de útiles escolares, será para comercios y ambulantes del Centro Histórico, aunque éstos últimos deberán acatar las reglas, pues de lo contrario no se instalarán y habrá operativos.

Así lo señaló, en entrevista luego de entregar la rehabilitación de la calle Constitución, quienes la principal de la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla, en la que se invirtieron 36.9 millones de pesos, aunque todavía se está definiendo el lugar y el número de permisos que se darán.

El edil panista justificó que la instalación de vendedores ambulantes será para apoyar económicamente a los comerciantes, al igual que las familias que tienen hijos próximos a entrar a la escuela, pues será un espacio específicamente para la venta de útiles escolares.

“Esto se hace en apoyo a la economía de quienes compran estos útiles, de los comerciantes y también de quienes se dedican a este tipo de actividad en la zona del Centro Histórico de Puebla, tanto los que tienen locales, como también los que lo hacen en vía pública”, expresó.

Sostuvo que en caso de que los vendedores ambulantes no respeten las reglas que se pongan y el total de puestos permitidos, habrá una intervención de la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom) para que no se les permita la instalación e incluso se suspendería dicho espacio.

Detalló que la Segom, encabezada por Jorge Arturo Cruz Lepe, será la dependencia que se encargue que determinar el lugar para está actividad, así como de tener dialogar con las diferentes organizaciones que tienen presencia en la zona de papelerías como la 8 Oriente, aunque igual en otras calles como la 10.

Deje ser en orden

“Este tiene que ser como lo comenté un periodo ordenando de venta. Si los grupos de ambulantes, las organizaciones no acatan las instrucciones, no acatan el orden, entonces no habrá este período de venta, esto va a existir siempre y cuando se tengan las condiciones para ello”, remarcó.

Asimismo, Domínguez Sánchez precisó que a la par de esto se mantendrán los recorridos por parte de los inspectores de Vía Pública, a fin de evitar que haya competencia desleal para los negocios establecidos que se dedican a este giro, que estima son alrededor de 200.

Cabe mencionar que el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico (CCCH), José Juan Ayala Vázquez, criticó que el ayuntamiento vaya a disponer de este espacio para la venta de útiles escolares, cuando todo el año se ha permitido la instalación de ambulantes, que tal solo para esta generará afectaciones del 20 por ciento.