En Puebla hay 871 personas desaparecidas de enero del 2020 a mediados de octubre de 2024, de los que 426, que es el 48.9 por ciento, son en los últimos 12 meses; mientras que las que han sido localizadas en los casi 5 años son mil 811 y de éstas 287 fueron sin vida.

Lo anterior, lo dio a conocer, durante la rueda de prensa de este lunes encabezada por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, Luis Javier Cervantes Gómez, quien afirmó que “se tiene una efectividad del 105.3 por ciento”.

El funcionario estatal informó que como parte de las acciones que se han implementado para tener una mayor respuesta es contar con el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, en el que se tienen todos los datos que son recabados en los reportes y casos que reciben.

Recordó que él asumió el cargo en septiembre del año pasado, por ello es que los datos solo de su gestión son mil 12 personas con un expediente abierto por no ser localizadas, mientras que las que ya fueron halladas suman con corte al viernes pasado mil 152, de las que 287 fue son vida.

Aunque afirmó que hay 426 que no han sido encontradas, sostuvo a diferencia del histórico que se tiene, se “han dado avances”, pero eso no significa que no mantengan las acciones para dar con esta cifra de ciudadanos, aunque no precisó de qué zonas son.

Y es que, de acuerdo con el registro estatal, los municipios con mayor reporte de desapariciones y por ende localizadas son Puebla, con mil 97; Tehuacán, con 165; San Martín Texmelucan, con 69; Huejotzingo, con 64; y Tepeaca, con 62 casos, al corte de septiembre.

“Se han implementado diferentes tareas como una ruta de captura, informe de resultados, lineamientos de las células de búsqueda, y el manual de acciones de búsqueda, así como se toma de referencia el registro estatal de personas desaparecidos y la declaratoria de Alerta de Género”, expresó.

Fosas clandestinas, tema de FGE

Aunque se le preguntó sobre las fosas clandestinas que han sido reportadas por familias e incluso colectivos, el comisionado comentó que eso no lo catalogan dentro de la comisión, ya que es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Estos que tiene que ver con los lugares donde hemos tenido hallazgos de restos, han sido distintos. No quisiera trastocar atribuciones que no le corresponden en concreto a la Comisión de búsqueda de personas”, acotó.

No obstante, Cervantes Gómez aseveró que se ha trabajado con en acciones de búsqueda con ellos, pues destaco cuatro casos, siendo uno de ellos el de una persona localizada en el sur de la ciudad de Puebla, con participación del Colectivo Voz de los Desaparecidos.

De igual forma, se dio la colaboración para la localización de una persona migrante en marzo del año en curso; así como el hallazgo de un individuo en la colonia Villa Frontera, y uno más que en el bajo Puente Gilberto Borja Navarrete en la autopista México-Tuxpán, donde participó el grupo denominado “Con Amor y Esperanza Hasta encontrarles Puebla”.

Sobre el tema, el mandatario poblano sostuvo que “es un tema muy delicado” sobre todo porque son una estadística en muchos casos es “mediatizada”, pero hizo énfasis en que la labor que se ha hecho por parte de la comisión ha mostrado avances.