En Puebla, Alejandro Armenta Mier pondrá el poder al servicio del pueblo, afirmó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo al asistir a la toma de protesta del poblano como gobernador.

En su visita a la capital, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Delgado Carrillo indicó que como gobernador Armenta Mier tendrá un gran desempeño guiado por los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Bajo esos valores, Delgado Carrillo consideró que Armenta Mier llevará a cabo la premisa del expresidente Andrés Manuel López Obrador: “poner el poder al servicio de los demás”.

Resaltó que Armenta Mier trabajará junto con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por lograr la prosperidad compartida que ya comienza a dar resultados, como lo demuestran los millones de mexicanos y mexicanas que han salido de la pobreza en los últimos seis años y la fortaleza que tiene nuestra economía ante un complejo panorama.

Además, el titular de la SEP afirmó que al trabajar estrechamente con el gobierno federal, Armenta Mier logrará que Puebla siga consolidando como uno de los polos líderes en nuestro país en materia educativa.

En presencia de representantes de los poderes Legislativo y Judicial del estado e invitados especiales, Delgado Carrillo señaló que el gobierno de México trabajará junto a las familias poblanas para seguir impulsando los sueños de las y los jóvenes, garantizándoles el derecho a la educación.

Además, Delgado Carrillo afirmó que el Humanismo Mexicano es la guía de las y los gobernantes de la Cuarta Transformación, como lo será Alejandro Armenta Mier en Puebla, y que su lucha consiste en que cada familia tenga comida en la mesa, un techo digno, escuela digna, hospitales dignos y oportunidades para desarrollarse plenamente, todo eso traducido en bienestar compartido.

El titular de la SEP hizo un reconocimiento al exgobernador fallecido Miguel Barbosa, por haber encabezado la lucha para que el movimiento triunfará en 2018 y en 2019, y al gobernador saliente Sergio Salomón Céspedes por estos dos años de resultados, con inversiones históricas particularmente en infraestructura educativa.

Delgado Carrillo también acudió a la presentación de la Visión de Gobierno 2024-2030 de Armenta Mier en el Centro Expositor y de Convenciones, evento durante el cual transmitió la felicitación de la presidenta Sheinbaum al nuevo mandatario, con quien hará un gran equipo en favor del pueblo.