Mujeres sobrevivientes de intentos de feminicidio marcharon en Puebla por el 25N y exigieron que está problemática no sea minimizada por las instituciones; pidieron justicia por Yanelli Maldonado, agredida hace 8 años el Huauchinango por cuatro hombres y solo dos están detenidos.

Lo anterior, en el marco del 25N este lunes, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres para visibilizar la situación que las féminas siguen viviendo en el estado, así como para que las autoridades no sean omisas y se actué para erradicarla.

La movilización inició en el zócalo de la ciudad, en donde un grupo de poblanas encabezadas por Yanelli Maldonado, agredida sexual y físicamente dos veces en Huachinango, manifestaron que “no pueden quedarse calladas” ante los casos que se dan, no solo en Puebla, sino a nivel nacional.

“Es una fecha para recordar las cifras, los pendientes y lo que es urgente resolver, porque no nos alcanza un día, el daño es mucho, histórico y continuo, es diario, es abrumador y siempre está presente, a veces no podemos, pero estamos aquí en la calle una vez más para decirlo fuerte y claro, no más violencia contra las mujeres”, expresó una de las asistentes.

Aseveró que la marcha por 25N en Puebla, no es porque quieran justicia, sino para exigirla y que el Estado no sea omiso, ya que hay muchas mujeres sobrevivientes de violencia feminicida que no han sido escuchadas, por lo que seguirán saliendo a las calles las veces que sean necesarias.

#Ángulo7Informa ll Al llegar a la @FiscaliaPuebla, las poblanas prendieron una fogata y exigieron a la institución de procuración de justicia, mientras que la entrada es resguardada por elementos de seguridad pública.



Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/56cnIMuwEz — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) November 26, 2024

Tras esto, la marcha salió del zócalo para avanzar sobre la avenida Juan de Palafox y Mendoza, hasta el bulevar 5 de mayo y durante su trayecto iban lanzando consignas como “con falda o pantalón, respétame cabrón” y “no estamos todas, nos faltan las muertas” hasta llegar a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Dicho inmueble fue resguardo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por lo que las poblanas que participaron en la marcha prendieron una fogata frente a la entrada principal de la institución como protesta por la falta de justicia a las víctimas de violencia.

De igual forma, en marcha 25N en Puebla criticaron que se esté planteando una propuesta sobre castración química, cuando no es la medida para erradicar la violencia contra las mujeres, así como recriminaron que el fiscal Gilberto Higuera Bernal busque ser ministro cuando “no ha hecho su trabajo” en la FGE.

Aún vivo con el temor: Yanelli, en marcha 25N en Puebla

En entrevista, Yanelli Maldonado dijo que “aún vive con el temor” de salir a la calle y puede ser víctima de violencia, pues mientras dos de sus cuatro agresores sexuales sigan sin ser detenidos, no puede caminar tranquila, lo que también la orilló a que tuviera que emigrar de Huauchinango.

“La verdad que cuando conoces cómo funcionan los proceso, haces todo lo que te piden, yo intenté colaborar con las investigaciones, pero cuando se dio la segunda agresión para mí fue impactante, porque me cuestioné en cómo fue que conocieron mis datos y fue porque la Fiscalía nunca los protegió”, expresó.

#Ángulo7Infrorma ll El no tener acceso a la justicia implica vivir con temor y miedo por no saber en qué momentos pudiera ser nuevamente víctima de violencia, dijo Yanelli Maldonado que a 8 años de su agresión sexual, 2 de los 4 implicados siguen libres.



Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/vkt9LPGMN1 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) November 26, 2024

Dijo que esto fue exhibido por la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo cual no tenía que haber quedado impune y aunque el documento que emitió el organismo no garantiza que acceda a la justicia y reparación del daño, sí marca un presente porque reconoce que la segunda agresión que sufrió fue por omisión de la FGE.

Refirió que, aunque hay quienes ven como “un ataque personal” las críticas a la Fiscalía, cuando lo que se exige es que modifiquen su forma de trabajar, ya que cuando éste no se hace, quienes se ven afectadas son las mujeres que ya fueron violentadas, pues en su caso lo vivió en carne propia.

Recordó que en la agresión que sufrió del 2016 fueron dos personas, mismas que denunció y se detuvo a una de ellas, mientras que en la del 2017 también fueron dos, y hay una aprendida; las dos procesadas fueron sentenciadas a 10 y 25 años de prisión.

“Yo vivo desplazada desde ese día y por eso es importante que cuando se inicia una carpeta de investigación se haga de manera correcta, porque si no los impactos que tiene de la tipificación de delito no se alcanza y eso deriva en que los jueces no tengan elementos para emitir sanciones, en mi caso no se ha hecho justicia total”, remarcó.