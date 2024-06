La Marcha del Orgullo LGBT+ Puebla 2024 será el sábado 22 de junio a partir de las 3 de la tarde, partiendo del parque Juárez hacia el Zócalo de la ciudad de Puebla, organizada por el colectivo Asociación de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos (APPS), prevén la asistencia de más de 30 mil participantes en esta edición.

En entrevista para este medio, los integrantes del colectivo APPS señalaron que el motivo de esta marcha es para invitar a que haya reconciliación social, al decir que hay diferencias que nos separan también hay coincidencias que nos unen.

“El hecho de que a mí me guste una mujer o que otra persona se enamore del mismo género, no debería ser algo que no separe”.

Ante la situación de homofobia que persiste en diversos contextos sociales, una integrante del colectivo hizo hincapié en que realmente se debería estar luchando como sociedad en temas como el cambio climático, la falta de agua, corrupción, desapariciones y no tener en reprimir el afecto a personas del mismo sexo.

En este sentido, detallaron que durante la Marcha del Orgullo LGBT+ Puebla 2024 contará con 15 consignas: “¡Puebla sin homofobia!”, “No que no, sí que sí, ¡ya volvimos a salir!”, “¡Derechos iguales, a lesbianas y homosexuales!”.

Asimismo: “Los padres se preguntan, ¿sus hijos dónde están?, ¡se fueron a la marcha, del orgullo homosexual!”, “¡No somos uno, no somos cien!, SOMOS UN CHINGO ¡cuéntanos bien!”, “¡No hay libertad Política, si no hay libertad sexual!”.

También: “Mismos impuestos ¡MISMOS DERECHOS!”, “¡Pucha con pucha, lesbianas en la lucha!”, “¡A mí no me gusta el pan, me gusta la tortilla, la tortilla nacional!”, “me gusta la masa, me gusta el maíz, soy tortillera y soy muy feliz”.

“¡El buga, consciente, se une al contingente!”, “Si Zapata viviera, ¡en tacones anduviera!”, “Si Sor Juana viviera, con nosotras estuviera”, “Esos mirones, también son Maricones” y “Está Marcha nos de fiesta, es de lucha y de Protesta”.

Como parte del evento, detallaron que para esta edición 2024, esperan la asistencia de más de 30 mil participantes, luego de que el año pasado estuvieron alrededor de 20 mil personas, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Gobernación de Puebla.