Al rendir su informe el frente del ayuntamiento, el alcalde Adán Domínguez Sánchez reconoció que hubo desaciertos y pendientes en la ciudad de Puebla, pero afirmó que “se trabajó” para dar resultados y se dejará un municipio a la siguiente administración con bases sólidas.

Acompañado sólo por funcionarios municipales de su gabinete, el exedil Eduardo Rivera Pérez y la dirigente del PAN, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, manifestó que los gobiernos no están exentos de las críticas, por lo que todo que se hizo fue en beneficio del municipio.

Al señalar que el proyecto inició en octubre del 2021 con Rivera Pérez, quien pidió licencia en diciembre del año pasado y él le dio continuidad, afirmó que actualmente la capital “es otra”, pues “no fue fácil cambiar el rumbo” a diferencia de cómo fue recibido el municipio.

“Sabemos que aún queda mucho trabajo por hacer, hicimos todo lo que esté en nuestro alcance y somos conscientes de que aún hay temas pendientes, los baches, un gran problema, por ejemplo, la inseguridad, construir más obras, desafortunadamente el tiempo de un gobierno municipal es cortó y no se cuentan con los recursos suficientes”, expresó.

Sin embargo, sostuvo que como ayuntamiento “supieron darle la vuelta” al afirmar que las críticas que se recibieron en muchos de los casos son de quienes no conocen la realidad de la capital, aunque, dijo, de valoran y aceptan porque eso les ayuda a corregir y trabajar.

Adán Domínguez reconoce desaciertos

El alcalde aceptó que hubo desaciertos, pero que forman parte de un gobierno que siempre buscó dar resultados y que se trabajó por encima de los colores partidistas, por lo que se deja una ciudad “en marcha, con un rumbo firme y se van con la frente en alto”.

Aseveró que fueron respetuosos del proceso electoral, pues no hubo actos violentos que lamentar, como parte de la coordinación que se tuvo con el gobierno del estado, por lo que agradeció al mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina por esta labor en conjunto.

Elecciones no los favorecieron

Aunque agradeció a la ciudadanía continuar con el proyecto hasta que concluya, que será el 14 de octubre, Domínguez Sánchez comentó que la administración deja una “base sólida” con datos reales y responsabilidad, por lo que se van con la “satisfacción del deber cumplido”.

Al reconocer que como partido no se vieron favorecidos en las elecciones del pasado 2 de junio, le deseó éxito al próximo gobierno municipal que va encabezar José “Pepe” Chedraui Budib, a quien le dejarán un municipio en buenas condiciones. De igual forma le deseó éxito al gobernador electo, Alejandro Armenta Mier.

Sostuvo que tiene claro el camino que debe seguir una vez saliendo de la alcaldía, y si bien las elecciones del pasado 2 de junio no les favorecieron, hizo énfasis en que haber perdido la capital no frenó el trabajo que se hizo desde la administración, no solo este año, sino sede el 2021.

“La política es una rueda de la fortuna, a veces estás arriba y otras abajo, la historia da vueltas y el futuro está lleno de nuevas oportunidades, este ni es final, sino el principio de una nueva etapa, hace 22 años empecé a participar en política y no es la primera ni última ocasión que me verán en un cargo público”, remarcó.

Aunque no precisó en donde estará colaborando, dejó en claro que “pronto se escuchará de él”, pues seguirá trabajando para tener un mejor estado y país, lo cual le generó aplausos ente los presentes.