Aunque este lunes estaba programada una mesa nacional en Puebla de seguimiento entre los ejidatarios que hace dos semanas bloquearon diversos puntos carreteros y autoridades, los primeros no llegaron, por lo que solo se realizó entre funcionarios estatales y federales.

Por la mañana, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, en la rueda de prensa encabezada por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, informó que dicho encuentro sería a las 11 de la mañana, como parte de los acuerdos hechos.

Sin embargo, alrededor de la 1 y media de la mañana los pobladores no llegaron a Casa Aguayo y solo se realizó entre autoridades del gobierno del estado y la Federación.

Por la mañana, el secretario dijo que el encuentro era con el fin de poner fin al conflicto agrario que se tiene y que derivó en el bloqueo de cuatro carreteras, entre ellas la autopista Puebla-México y el Arco Norte en demanda del pago de sus tierras que fueron expropiadas para la construcción de dichas vías.

Sin embargo, hizo énfasis en que fungen como interlocutores y la Federación lo avaló, toda vez que fueron los propios campesinos de 19 núcleos ejidales de Puebla, Tlaxcala, Estado de México e Hidalgo, quienes propusieron que la Angelópolis fuera el punto de reunión, al ser el lugar donde se pudo destrabar el conflicto que dio pie a la liberación de las carreteras.

Y es que, la representación legal de los campesinos, a cargo de Jorge Portilla Alba y Patricia Rodríguez Flores, están demandando un pago de alrededor de 700 millones de pesos por la indemnización de tierras de al menos mil 600 ejidatarios, de acuerdo con lo que informó el funcionario estatal la semana pasada.

No obstante, Tonatiuh Ramírez Guevara, encargado de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, manifestó que aún no se tiene un monto global, ya que se debe hacer un avalúo por parte de la Federación para tener el pago justo a pagar.

“Hablar de un monto, creo que no se tiene, es un tema que ahorita no se puede comprometer, porque son compañeros ejidatarios de varios estados del país y cada caso tiene una atención específica, algunos derivan de juicios, otros de expedientes administrativos de la SICT, entonces aún no se puede haber de un recurso global”, expresó.