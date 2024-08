El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina llamó al diálogo a los trabajadores del Poder Judicial y evitar la confrontación ante la reforma que se impulsa, pues se tiene la certeza que no serán afectados sus derechos, aunque dijo ser respetuosos de las protestas que hagan.

Lo anterior, luego de que el viernes pasado personal del Poder Judicial y simpatizantes de Morena se enfrentaron a golpes, afuera de la Universidad Benito Juárez García, en el marco de una visita de la ministra Lenia Batres Guadarrama que iba a dar una ponencia sobre el tema, pero que por estos hechos tuvo que ser cancelada.

Al respecto, el mandatario poblano aseveró que es un tema ajeno al gobierno del estado, pero hace votos para que por medio del diálogo se pueda entender qué es lo que se busca y qué es lo que se tiene que hacer con la reforma.

Dijo que algo que se tiene que resaltar es que no se puede generalizar, pues hay grandes funcionarios dentro del Poder Judicial, pero también se tienen a personas que no hacen las cosas de forma adecuada, por lo que se debe tomar en cuenta todas las opiniones.

Sin embargo, hizo énfasis en que con esto igual se debe permitir que haya eficiencia y que se mida la capacidad para que se generen resultados, pues son mexicanos los que trabajan en este poder, por lo que merecen el respeto de las autoridades y no pueden generalizarlo.

Dijo que en el marco jurídico legal hay los conductos adecuados para hacer cualquier modificación, lo cual es de conocimiento público y sobre todo de la gente que trabaja en el Poder Judicial, por lo que se debe buscar siempre mejora, ya que el acceso a la justicia debe ser una prioridad, sin importar si la gente tiene o no recursos.

“En todos los niveles de gobierno se ven a grandes funcionarios y también quien falla, entonces tenemos que seguir mejorando las condiciones, no debe haber violencia ni arrebatos para que se puedan arreglar las diferencias. Lamentamos lo que pasó en la visita de Lenia Batres, Puebla no es así y eso no debe ocurrir”.