Francisco Uriel Baños Pastrana, quien labora desde 2022 en la oficina de la Coordinación de Regidurías en Puebla, denunció acoso laboral por parte de Maribel Miguel Vargas, directora operativa de dicha dirección. Pide la intervención de la Sindicatura Municipal.

Mediante un oficio enviado a la Sindicatura y al titular de la alcaldía de Puebla capital, Mónica Silva Ruiz y José Chedraui Budib, respectivamente, señala que desde el 21 de noviembre a la fecha, Miguel Vargas lo presiona para que firme su renuncia.

El documento, que ya cuenta con sellos de recibido por parte de dichas dependencias, también indica que la funcionaria realiza acusaciones como que Baños Pastrana “no sirve para nada”. Además, acusa que se refiere de manera despectiva a su “sobrepeso y que por eso no resultó útil”.

Francisco Uriel subrayó que las actitudes de Maribel Miguel Vargas, directora operativa de la Coordinación de Regidurías en Puebla, son también discriminatorias y constituyen prácticas de violencia psicológica, además del acoso laboral.

Rememoró que cuatro días después de asumir el cargo, lo increpó de manera agresiva en el patio central del edificio de la Coordinación de Regidurías en Puebla. Allí, Maribel Miguel Vargas sentenció que “si no firmaba mi renuncia, por las buenas o por las malas, a partir del 1 de diciembre no me pagarían”, denunció.

Asimismo, Baños Pastrana reitera que en ningún momento desea separarse del cargo, toda vez que un adulto mayor (su abuela) padece EPOC y arritmia cardiaca. Incluso agrega que la directora conoce su situación.

📣A la opinión pública | He estado sufriendo de violencia laboral, acoso y hostigamiento de parte de la Directora Operativa de la Coordinación de las Regidurías, Maribel Miguel Vargas. Al respecto he presentado un escrito. — 𝔭𝐀𝐂𝑜 β𝔸ñ𝐨𝕊 Ⓟ𝐀ⓢŤᖇAℕ𝔞 (@PacoBanos_MX) December 6, 2024

¿Quién es Maribel Miguel Vargas, de la Coordinación de Regidurías en Puebla?

Antes de ser directora operativa de la Coordinación de Regidurías en Puebla en el gobierno de Chedraui Budib, Maribel Miguel Vargas fungió como funcionaria estatal. En 2023 era directora general de Empleo y Participación de la Secretaría de Trabajo estatal.

De igual manera, previo a dicho cargo, también fue secretaria particular de la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Dicho cargo lo ocupó de 2021 a 2023.

Anterior a ello, en 2015-2018 fue jefa de Oficina de la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena.

Es importante señalar que en todos los puestos donde participó como funcionaria pública, siempre tuvo como jefe a Gabriel Biestro Medinilla, incluso en el actual, donde Biestro Medinilla es el coordinador de regidores del Ayuntamiento de Puebla.