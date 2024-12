El ayuntamiento de Cuautlancingo se coordinará con los municipios de Puebla y Coronango para combatir la inseguridad en las zonas limítrofes que comparten, ya que es un punto por donde cruza la autopista y también colindan hacía Tlaxcala y debe haber trabajo conjunto.

En entrevista, Omar Muñoz Alfaro, edil de Cuautlancingo, precisó que se harán mesas de trabajo para poder analizar la situación que se tiene sobre todo en el corredor industrial que sale hacia Tlaxcala, al remarcar que la delincuencia no tiene que ver solo con un sector de la sociedad.

Puso de ejemplo que Sanctorum colinda en la capital con la junta auxiliar de Ignacio Romero Vargas, que es una zona con mucha incidencia delictiva que no ha sido atendido por las autoridades, por lo que ya se acordó con el alcalde José “Pepe” Chedraui Budib, tener una reunión en los siguientes días.

“Si no hacemos equipo las cocas no se van a solucionar, ya me puse de acuerdo con Pepe Chedraui, presidente de aquí de Puebla para que tengamos una mesa y analicemos cómo está la situación, ya que nosotros estamos para servirle a la sociedad y dar respuestas”

Omar Muñoz Alfaro