El secretario de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, descartó que esté roto el diálogo con los ejidatarios que bloquearon varios puntos carreteros hace dos semanas, pues tras varias mesas de trabajo, cinco de los 19 expedientes que reclaman su pagó están listos.

Esto, luego de que el lunes pasado no acudieron a la reunión nacional que se realizó en Casa Aguayo y por lo que solo se hizo con funcionarios estatales y federales, aunque no precisó porque no llegaron los campesinos de Tlahuapan, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México.

En entrevista, luego de acudir a la ceremonia por los aniversarios luctuosos de Carmen Serdán Alatriste y Leona Vicario, el funcionario comentó que el total de ejidos contempla a mil 600 campesinos, aunque de Puebla solo son dos y los otros 17 se dividen en los otros estados.

Por ello, descartó un riesgo de bloqueo similar al ocurrido del 6 al 10 de agosto, ya que las autoridades siguen avanzando en el desahogo de sus asuntos y varios solicitaron ser atendidos de manera individual y no general, por lo que esperan encontrar soluciones a los pendientes de cada grupo.

Dijo que tan solo esta semana se reunió con personal técnico de las delegaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes (SICT), de los estados involucrados, además de la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Gobernación federal.

Pagos serían parciales de ejidatarios de Tlahuapan

Explicó que cinco asuntos ya están listos para pasar a proceso de pago, entre los que se encuentran dos ejidos de Puebla, el de Ignacio López Rayón de Tlahuapan que fueron los responsables del bloqueo en la México-Puebla, así como los de Michac y Acolihuia que cerraron la carretera Tlaxco-Tejocotal.

Hay asuntos que ya están listos que pasarán a proceso de pago, que va despresurizar el conflicto, de los 19 núcleos ejidales, cinco ya están en deliberación legal y otros más en integración”, expresó ante los medios de comunicación.

El secretario prefirió no mencionar los montos que entregarán a los ejidatarios, aunque señaló que la petición de los afectados con la expropiación de sus tierras es que el pago sea a un precio más elevado a lo que establecen los avalúos, por lo que de manera global la Federación pagaría 800 millones de pesos a los 19 ejidos.

Precisó que el monto se entregan de manera parcial para evitar casos similares al ejido de Tlahuapan, cuyo excomisario ejidal no repartió el dinero a sus compañeros, mientras que el organismo Carretera de Cuotas de Puebla pagaría alrededor de 40 millones.

Alerta de género no se levantará este año

Por otra parte, Aquino Limón comentó que siguen trabajando para avanzar lo más que se pueda en el cumplimiento de las medidas que se emitieron por la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (Conavim) por parte de la Conavim en abril del 2019.

Precisó que en 47 de los 50 municipios se tiene un avance significativo y hay tres en los que se tiene pendientes, pero no quiso decir los nombres para no exhibirlos.

Al señalar que esto no solo contempla a los ayuntamientos, sino también a algunas áreas del gobierno estatal y la Fiscalía, por lo que cada uno debe hacer lo que corresponde, aunque no se prevé que antes de que acabe la administración se pueda concluir.

Precisó que la idea es que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) vaya levantando de manera parcial las medidas que se emitieron, a fondo de que el siguiente gobierno le dé continuidad y se pueda terminar el próximo gobierno.