El ayuntamiento de Puebla trabajará con la BUAP para la instalación de senderos seguridad alrededor de la institución para que los estudiantes transiten sin riesgo, además de que se hará una revisión de los bares que hay en la zona, a fin de detectar que están regulados o no.

Así lo señaló, en entrevista luego de dar inicio a los foros ciudadanos para la integración del Plan Municipal de Desarrollo (PMD), en el Centro de Convenciones, el alcalde José “Pepe” Chedraui Budib, quien afirmó que tiene buena relación con la rectora María Lilia Cedillo Ramírez.

Dijo que colaborarán para mantener los operativos de restricción de venta de alcohol después de las 2 de la mañana, al tiempo de pedir a comerciantes y empresarios que atiendan la normativa establecida dentro del Código Reglamentario Municipal (Coremun).

“Hay una relación muy estrecha entre la rectora y la BUAP con el municipio. nosotros nos hemos sentado con el secretario general para trabajar de la mano de senderos seguros para el tránsito de los chavos”, remarcó.

Precisó que no se trata de decir si está permitido salir o no, sino que lo que n o está correcto es que cierren después de las 2 de la mañana y que los propietarios o responsables de los establecimientos actúen con responsabilidad y no se permita el ingreso de menores de edad.

#EnCorto ll El @PueblaAyto trabajará en conjunto con la @BUAPoficial para que haya senderos seguros cerca de la universidad para los estudiantes, así como para evitar la proliferación de bares irregulares y que este tipo de establecimiento cumplan con la ley.



Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/uvFVj02uBy — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) November 5, 2024

Aseveró que personal de Normatividad ya se encuentra haciendo las inspecciones y aprovechó para hacer un llamado a los propietarios de los establecimientos que no se dejen engañar por inspectores falsos y, si detectan uno, que presenten la denuncia correspondiente.

Es de mencionar que en la colonia Universidades, cerca de la BUAP, han sido una constante los reportes de que hay chelerías y bares improvisados en los que jóvenes han salido en estado inconveniente, pues así se ha visto en redes sociales.