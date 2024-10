El ayuntamiento de Puebla tendrá que derribar 2 mil 769 árboles en la capital debido a que representan un riesgo para los ciudadanos y automovilistas, además de que hay otros 690 en estado grave, por lo que se analizará qué es lo que se hará con ello de manera pronta.

Así lo señaló, en entrevista este lunes, el alcalde José “Pepe” Chedraui Budib, quien agregó que “es un tema importante y grave”, ya que la anterior administración en Puebla les dejó una relación de 15 mil árboles dictaminados, pero criticó que no se haya hecho algo para atenderlos.

Dijo que por eso se va a pedir a la Contraloría que revise los expedientes que se tienen sobre estas especies, pues si ya están con orden de derribo lo tenían que haber hecho, pues consideró que se tenía dinero para estas acciones, sobre todo por la temporada las lluvias.

“Se tiene que tomar un acuerdo rápido desgraciadamente el gobierno municipal anterior no lo llevó a cabo, solo los dictaminó que es bueno, pero no hizo el derribo, que era importante y no se pueden deslindar de esta gran preocupación para los poblanos, porque era su responsabilidad, otra rayita al tigre”, expresó.

Pepe Chedraui