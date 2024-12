Tras concluir la revisión presupuestal en el ayuntamiento de Puebla, el gobierno de José “Pepe” Chedraui Budib confirmó que recibió un hoyo financiero de 547 millones de pesos, de los que 300 millones son por pagos pendientes de obras; hay una denuncia por irregularidades administrativas.

Lo anterior, lo dio a conocer en rueda de prensa este martes, acompañado del titular de la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom), el tesorero Héctor Romay González Cobián, quien agregó que esto no afectará el cierre del año en materia presupuestal, ni la prestación de servicios.

Explicó que existen tres conceptos que generaron esta falta de recursos, el primero es una ausencia de dinero en bancos, por un monto de 333.9 millones de pesos, porque cuando entraron tenían 232 millones, los compromisos de pago ascendían a 445.9 millones.

¿Cuál es el origen del hoyo financiero en Comuna de Puebla?

Sin embargo, dijo que no se podía disponer de la totalidad de dichos recursos porque no se podía pagar mucho de los conceptos que estaban pendientes con recursos del ramo 33, ya que éstos vienen etiquetados para otro fin y no se tenía contemplado.

Otro concepto del hoyo financiero derivó de contratos que ya se tenían comprometidos con recursos de noviembre y diciembre, es decir, dinero que ya no le tocaba a la anterior administración, que fue por un monto de 116 millones de pesos y que tienen que ver con obra pública.

Mientras que otros 96.2 millones de pesos considerados como rubros prioritarios que tenían que haber estado incluidos en el presupuesto, pero que no se tomaron en cuenta, por lo que se convierte en una presión de gasto.

Hizo énfasis que del monto total de 547 millones de pesos, más del 50 por ciento, que son 300 millones, corresponden a pendientes de obras que se quedaron en proceso de la administración anterior; el resto es de pagos por servicios y otros rubros que les dejaron.

Comuna de Puebla tiene 368 observaciones detectadas

En su turno, Dulce Lilia Rivera Aranda, titular de la Contraloría, señaló que derivado de la entrega-recepción se recibió una denuncia el 13 de noviembre por irregularidades administrativas, debido a que se detectaron 368 observaciones en las diferentes áreas.

Explicó que esta información fue notificada a María Isabel García Ramos, encargada de la comisión de transición de la administración anterior, sin embargo, no se tuvo una respuesta en los primeros 10 días que tiene por ley, por ello, se levantó un acta, y se dio inicio al proceso de mes y medio para que se puedan solventar las observaciones.

No es cacería de brujas, es muy claro que la investigación se va a realizar conforme a derecho, en apego completo a la normatividad y derivado de esto, en caso de que exista una responsabilidad administrativa, se generarán los informes correspondientes, ahorita no podemos decir quiénes estarían involucrados”, Dulce Lilia Rivera Aranda

Por su parte, el secretario de Administración, Juan José Tapia González, informó que se identificaron 82 pagos pendientes de ejercer por un total de 104 millones de pesos, que tienen que ver con arrendamientos de inmuebles, telefonía, internet, plataformas, mantenimiento de vehículos, entre otros.

Agregó que también se tienen pagos por tramitar de 9.5 millones de pesos, derivado del mismo proceso de entrega-recepción, pues solo se recibió información general, sin precisar la situación financiera y programar, lo que puso en riesgo la operatividad presupuestal.

Comuna de Puebla, con presupuesto comprometido

Mientras que en lo que compete al almacén se encontró un suministro sin actualización, sin registro de entradas y salidas, al igual que el parque vehicular del ayuntamiento sobre el estado y situación en la que se encontraba, por ello, se restableció un inventario.

A pesar de esto, afirmaron que el presupuesto de 2025 no está comprometido, pero se deberá analizar cómo saldar el déficit financiero con lo recaudado a fin de año, que comprende el tema del predial principalmente.

Finalmente, Francisco Rodríguez, titular de la Segom, señaló que la administración de Adán Domínguez Sánchez, que fue de diciembre del año pasado al 14 de octubre , ejerció recursos indebidos, lo que generó un “error administrativo” que asciende al 10 por ciento del presupuesto municipal.