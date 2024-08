Al confirmar el cierre definitivo del relleno sanitario de San Pedro Cholula, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina pidió a la Profepa trabajar en conjunto para hallar una alternativa que dé solución a los 21 municipios que tiraban sus desechos en dicho espacio.

En entrevista, luego de presidir la Ceremonia de Graduación del Curso “Formación Inicial para Policía de Proximidad”, el mandatario poblano reconoció que es un tema que se tiene que atender a la brevedad y evitar que el depósito de los desechos en esta región se vuelva un problema.

Dijo que no solo se trata de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) haya clausurado el relleno, sino que se tuvo que contemplar una solución, ya que en su caso no tuvo contacto con autoridades de la dependencia antes de que se diera la resolución.

Mientras se buscarán alternativas a cierre de relleno con Segob y Ambiente: Céspedes

Por ello, el titular del Poder Ejecutivo comentó que mientras eso ocurre, a través de las secretarías de Medio Ambiente y Gobernación se generará una propuesta para las toneladas de desechos que diariamente depositaba los 21 municipios de la región de Cholula.

Tengo entendido que la clausura no es por un tema de contaminación u observación hacia la empresa, no tengo conocimiento de las causas, pero es clausura definitiva, es importante que la autoridad federal que actuó de forma directa en ese aspecto igual tenga la atención para dar una solución. Salomón Céspedes Peregrina.

Y es que, una de los argumentos para que se realizara el cierre definitivo es que ya no tiene vida útil y mantener su operación implicaba un daño ecológico.

Céspedes Peregrina comentó que esta situación requiere de una política pública integral y de fondo con tecnología para su manejo y que el depósito de los desechos, no se convierta en una problemática para los gobiernos municipales.

Precisó que en su administración se planteó el tema, pero no le dio tiempo implementarla, por lo que tendrá que ser la gestión de Alejandro Armenta Mier el que la realice.

Se buscará espacio para nuevo relleno

Por su parte, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, mencionó que se buscará adquirir un predio para que la empresa ProFaj Hidro-Limpieza, que es la que tenía la concesión construya un nuevo basurero.

El funcionario estatal mencionó que se tiene que trabajar con los ayuntamientos, aunque es complejo, porque los ayuntamientos están por concluir sus gestiones y los que entren no tiene aún la información para llevar a cabo los proyectos que se necesiten.

Detalló que se tiene la alternativa de que los municipios tiren su basura en San Martín Texmelucan, San José Chiapa e incluso Puebla, pero la idea es que se tenga un lugar cercano a donde se ubica el relleno de Cholula actual.

Y es que, recordó, la empresa tiene una concesión de 15 años, que aún no termina, de manera que tendrá que construir un nuevo relleno lo que le llevará varios meses, ya que la concesionaria no es que haya incumplido, sino que el actual tiradero ya no cuenta con vida útil.

El actual donde está clausurado por la Profepa definitivamente ya no va a funcionar, si la empresa requiere meses para poder tener uno nuevo, entonces lo que sí se necesita tener a la brevedad un terreno para concluir. Javier Aquino Limón.

Finalmente, manifestó que el manejo de basura se ha planteado como un tema prioritario en todas las reuniones con alcaldes electos, pues existen problemas en diferentes regiones, con quienes se ha planteado la necesidad de abrir nuevos depósitos.