El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina coincidió con el mandatario electo, Alejandro Armenta Mier, en que la empresa Agua de Puebla comparezca ante el Congreso local, para rendir cuentas sobre las inversiones que ha hecho y por las quejas que hay del mal servicio.

En entrevista, luego de encabezar la primera entrega de cheques del programa “Apoyo Productivo a la Mujer Poblana”, dijo que los diputados locales son los que tienen la facultad para hacerlo, aunque es una decisión de ellos, pero hizo énfasis en que esto abonará a la transparencia.

Y es que el lunes pasado, en su habitual rueda de prensa, Armenta Mier exhortó al Congreso a que llame a comparecer a la concesionaria, tanto para que explique el avance de las inversiones que ha hecho y las modificaciones que se hicieron al contrato original que se firmó en 2014.

Al respecto, el actual titular del Poder Ejecutivo dijo que esto permitirá conocer en qué estado se encuentra el servicio y si ha cumplido con los resultados establecidos, lo cual igual permitirá a los legisladores hacer un análisis para determinar el siguiente paso respecto a la concesión de agua.

“Está en todas las facultades del Congreso de poderlo hacer, de forma permanente en el momento que lo decidan, deben hacerlo, es un tema de transparencia, además con la última reforma que se hizo es su obligación que Agua de Puebla le dé cuenta de lo que ha hecho”, expresó.

#Ángulo7Informa ll El gobernador @SergioSalomonC secundó al mandatario electo @armentapuebla_ de que el @CongresoPue pueda llamar a comparecer a @AguadePuebla, ya que debe haber transparencia y rendición de cuentas de la empresa hacia los ciudadanos.



Complejo revocar concesión de Agua para Puebla: Céspedes

Asimismo, sostuvo que la empresa tendría que replantear su estrategia, es decir, caminar de la mano con los municipios de la zona metropolitana, a fin de que mejore el servicio del agua potable en favor de los usuarios que son los que se quejan de la falta del vital líquido.

Incluso, dijo que sería compleja la revocación de la concesión a Agua de Puebla, ya que no solo se trata de anular el contrario, sino que los ayuntamientos de la zona metropolitana tendrían que solventar el tema financiero, operativo y garantizar el servicio al 100 por ciento.

Aseveró que en su administración ya no le dio tiempo, pues si bien se hizo un análisis, por cuestiones de tempo no se pudo abordar, por lo que no solo depende de lo que haga el Soapao, sino de valorar cómo está valorado éste, cuál es su función y si tiene razón de ser.

“Es complejo (quitar la concesión), es un tema financiero, operativo, habría que ver si realmente los municipios están preparados y tienen la capacidad, porque, aunque tienen la responsabilidad porque están en un mismo sistema”, pero cada quien con ayuntamiento independiente, declaró el mandatario.

Investigan a director de museo Revolución Mexicana

Por otra parte, Céspedes Peregrina comentó que ya se investiga por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), las conductas indebidas que el director del Museo de la Revolución Mexicana, Domingo Castillo Moreno, habría tenido con jóvenes de servicio social.

Esto, luego de que se difundió un video, de poco más de 50 segundos, a través de redes sociales en donde se observa al directivo besándose con al menos una mujer en diversas áreas del recinto, lo cual quedó grabado en cámaras del museo y que fue dado a conocer de manera anónima.

El mandatario dijo que no tenía claridad de cómo ocurrieron los hechos, pero será la SFP la que se encargue de las investigaciones y, en caso de que se tengan responsabilidades del director, tendrá que ser sancionado conforme a la ley, pues tampoco se tiene certeza de que haya sido en la actual administración.