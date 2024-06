Pese a que se logró la detención de Ulises “N”, quien era amigo de Guillermo Raúl joven desaparecido en Amozoc el 28 de diciembre para vender una laptop, por falta de pruebas saldría de prisión preventiva

En entrevista para Ángulo 7, Alicia Escobedo López, madre de Guillermo Raúl López Escobedo declaró que Ulises “N” lleva tres meses en prisión preventiva, no obstante, podría salir si en los próximos tres meses si no presentan pruebas en su contra.

Refirió que se debe al actuar de los abogados de Ulises que esto se puede llevar a cabo. Y es que por ley, la prisión preventiva oficiosa no tiene lapso alguno, por ello hay gente que pasa hasta más de una década en prisión.

Pidió a las autoridades y a la FGE que le sigan apoyando pues llegará a lo último para encontrar a su hijo “como esté”, señaló. Acusó que es muy poco tiempo el tiempo que pasa en prisión, para el dolor que le ha generado el no saber sobre el paradero de su hijo.

Sumó que para ella no sirve de nada que se tenga a una persona detenida, ya que el sospechoso se niega a dar alguna pista que ayude a las autoridades a dar con el paradero de Guillermo Raúl.

Alicia Escobedo declaró que hasta el momento no se ha logrado ningún avance en la investigación por parte de la Fiscalía.

Guillermo Raúl López Escobedo lleva cinco meses desaparecido. Su familia desde ese entonces vive con la incertidumbre de no saber lo que sucedió.

Lo último que se supo de Guillermo Raúl fue que salió de su casa para encontrarse con una persona que había contactado por internet para venderle una laptop en inmediaciones de la junta auxiliar San Salvador Chachapa, perteneciente a Amozoc.

“Lo último que me dijo fue ‘estoy de regreso, mamá, a más tardar 8:30’. Me dijo que su novia, Fernanda, tenía su ubicación. Más tarde ella se comunica con nosotros y nos dice que ya había perdido su ubicación y que no contestaba el teléfono”