Para el siguiente sexenio, Casa Puebla se convertirá en un albergue para niños y niñas de la calle, además de que se adecuarán otros espacios para contar con un área de equinoterapia y un teatro al aire libre, aunque habrá algunas oficinas que serán usadas por funcionarios.

Así lo reveló, en rueda de prensa este martes, el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, quien afirmó que como titular del Poder Ejecutivo no vivirá en dicho inmueble, como sí ocurrió con otros de sus antecesores como el exmandatario fallecido Rafael Moreno Valle Rosas.

Hizo énfasis en que en Morena “no hay virreinatos” y “con el pueblo todo y sin él nada”, por lo que como autoridades de la cuarta transformación se deben apegar a los principios de primero los pobres, por lo que reiteró que no vivirá en ese espacio, pero sí será uno de los sitios que use para despachar.

“Casa Puebla no será donde viva el gobernador, en diciembre voy a dar a conocer mi estatus del patrimonio, y el de mi familia, porque hicimos un procedimiento que duró casi tres meses para tener una vivienda en la que podamos estar y no lastimemos la vida de los vecinos, en Estrellas del Sur, es incómodo para ellos”. Alejandro Armenta Mier

Por ello, resaltó que dicho inmueble, que fue rehabilitado por el exmandatario panista, Rafael Moreno Valle Rosas, lo están valorando para que sea un albergue para niños de la calle y personas que lo necesitan y no para los que tienen.

#Ángulo7Informa ll "Yo no voy a vivir en Casa Puebla", afirmó el gobernador electo, @armentapuebla_, pues será un albergue para niños de la calle, además se mantendrán actividades como equinoterapia y teatro al aire libre. Algunas oficinas serán ocupadas por él.



Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/dkHs4tuxVq — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) November 19, 2024

Albergue de Casa Puebla tendrá área de equinoterapia

De igual forma, comentó que seguirá funcionando un área de equinoterapia, un teatro al aire libre y un bosque de cuidado para que los usen los jóvenes y adolescentes.

“Lo que es la casa , esa sí queremos ocuparla para que vivan los niños de la calle. La zona de las oficinas que hizo el ex gobernador del PAN, esas las vamos a ocupar, ahí voy a despachar también”. Alejandro Armenta Mier

Armenta Mier aseveró que no será un gobernador de oficinas, pues si no se sale de ellas, se desconocerá la situación actual de la entidad poblana, por lo que será un mandatario itinerante.