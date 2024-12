En Puebla, como parte del Programa Nacional de Vivienda, se construirán 48 mil 700 nuevas casas que se entregarán a través del Infonavit y la Conavi, además de 20 mil acciones serán para entrega de escrituras; el estado y municipios darán las facilidades para su ejecución.

Lo anterior, durante el arranque de dicho programa este miércoles en el CIS de Angelópolis por parte del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, la directora de Comunicación Social de la Sedatu, Anjanette Zebadúa Soto, y Orlando Camarillo Ruíz, jefe de oficina de la dirección general del Infonavit.

En su intervención, recordó que a nivel nacional será un millón de viviendas, 450 mil ampliaciones y mejoramientos y un millón de escrituras, con una inversión de 600 mil millones de pesos y una generación de 6.1 millones de empleos de manera directa y 9.2 millones de forma indirecta.

La funcionaria federal hizo énfasis en que va enfocado a población joven, indígenas, adultos mayores, mujeres jefas de familia y una parte será destinado a renta.

Precisó que en el caso de Puebla, las 48 mil se construirán entre 2025 y 2030, de las que 28 mil 700 de darán a derechohabientes del Infonavit y 20 mil por medio de la Conavi a personas que no tengan prestaciones y serán mediante créditos accesibles; se prevé que se generen 219 empleos directos y 318 mil indirectos.

Refirió que las acciones se harán dependiendo del suelo que se tenga disponible, pero se tiene contemplado que se concentren en Puebla capital, Atlixco, Tecamachalco, Tehuacán, Cuetzalan, Huauchinango y Xochitepec de Juárez, lo cual será trabajado de manera posterior.

En marzo, iniciaría construcción

Detalló que por parte del gobierno federal se llevará a cabo la coordinación del programa, temas de equipamiento, urbanización e infraestructura y lo que sea necesario para la regularización, mientras que del estado se espera y municipios se esperan las facilidades administrativas y fiscales y aportación de tierra, si es que la tienen.

Manifestó que en octubre pasado comenzaron los trabajos para identificar predios susceptibles para la construcción, que serán revisados por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) para ver si factibilidad, con la intención de iniciar las obras en marzo próximo.

“Lo que estamos solicitando por parte del gobierno estatal reserva territorial, que tengan disponible para donación y que sea apta para la construcción de vivienda y firmar el convenio para optimizar trámites, tiempos y reducir costos, cambios de uso, entre otros”, remarcó.

Hizo énfasis en que entre las características que deben tener los predios es que cuenten con servicios básicos, conectados a la marcha urbana, que se cuente con certeza jurídica, que no tengan ocupaciones irregulares, que no tengan condiciones de riesgo y cercanas a actividades económicas para que no queden abandonados

Por su parte, el jefe de oficina de la dirección general del Infonavit indicó que, además de las nuevas casas, el instituto estará ofreciendo otros beneficios como el congelamiento de créditos impagables, que ya ha beneficiado a 54 mil 951 personas en la entidad.

Así como la entrega de 28 mil créditos para la mejora de vivienda de derechohabientes por montos de entre 9 mil y 156 mil pesos, a pagar entre 1 y 10 años y con una tasa de interés menor al 11 por ciento.

Se sentarán bases para identificar predios: Céspedes

En tanto, el mandatario poblano comentó que en lo que resta de su gestión se sentarán las bases para identificar predios que estén a disposición de la Federación para ejecutar el programa, pero terminará de consolidarse en la administración de Alejandro Armenta Mier, que arranca el 14 de diciembre.

Ante esto, pidió los ayuntamientos que brinden las facilidades necesarias para desarrollar este proyecto federal, ya que les traerá beneficios y mejorará el desarrollo económico de los municipios, ya que se ofrecen opciones de vivienda para quienes menos tienen.

Reconoció la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por este tipo de acciones, pues desde que arrancó la gestión “puso manos a la obra” y por ello se realizó está mesa en el estado, pero se tendrán otras en los siguientes días.

“Muchas veces ese cinturón de pobreza que se da en las zonas urbanas tiene que ver con que no pueden acceder a una vivienda digna y este programa que ha anunciado la presidenta desde hace más de un mes es un muy fuerte y para el que vamos a necesitar contar con la voluntad de los municipios generar las acciones”, concluyó.