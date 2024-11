Luego de que se presentaran casos de personas que no estaban en sus domicilios a la hora del censo “Salud casa por casa”, de la Secretaría de Bienestar federal, el delegado en Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues, señaló que habrá nuevos recorridos.

Y es que Luis, quien vive en la colonia Ampliación Vista Hermosa Álamos, contó a este medio que tiene un familiar de la tercera edad que no fue tomado en cuenta, pues una servidora de la nación le informó que si el posible beneficiario no está presente en la vivienda al momento de pasar no va ser censado.

Sin embargo, le comentó -la servidora- que ya no pasarían de nuevo, por lo que su familiar quedaría fuera del padrón de este programa. “Salud casa por casa”, que consiste en brindar atención médica y psicológica a adultos mayores de 65 años de edad en adelante, así como a personas con discapacidad.

“Se supone que va a cubrir a todos los adultos mayores que tengan su pensión del Bienestar y personas con discapacidad, entonces si se presenta la situación de que el adulto mayor no está en su casa, tendría que haber la sensibilidad para regresar”, expresó.

Todos van a ser incluidos en censo de Salud casa por casa: Abdala

Al ser cuestionado sobre este tema, el delegado de los Programas Federales del Bienestar, sostuvo que los servidores de la nación “van a estar regresando”, pues constantemente se tienen que ir actualizando los padrones de beneficiarios.

“Esto no es algo de que ya pasamos y como no estuvo, ya perdió su oportunidad, No, no es así, esto es una tarea que se va a estar realizando de manera permanente, porque por ejemplo, hay gente que está por cumplir 65 años, que es uno de los requisitos, y se tiene que recabar esa información”, remarcó.

#Ángulo7Informa ll Para las personas que no hayan sido cansadas para alguno de los programas de Bienestar, se volverá a pasar en las casas para tomar los datos, pues se actualizan de manera constante como en 65 y más, dijo @RodrigoAbdalaD, de @BienestarMx_Pue.



Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/mI8sIiPprq — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) November 7, 2024

El funcionario federal aseveró que es un tema que está en actualización constante, no sólo en Salud casa por casa, sino en todos los que da la secretaría, pues cada mes se instalan los módulos para que las personas puedan igual acudir y sean tomados en cuenta.

Hizo énfasis en que el objetivo es que todas las personas que necesiten un programa social, conforme a lo establecido en las reglas de operación, puedan tener este apoyo, por ello, los recorridos se mantendrán y en donde ya se hizo, se regresará.

“Lo que buscamos es que nadie se quede fuera, lo más importante es tener el equipo encargado de atender a los ciudadanos. Estamos procurando que todos los que lo necesiten, se integren”, asentó.

Es importante aclarar que el programa comenzará a funcionar en a partir de febrero de 2025, con alrededor de 21 mil 500 enfermeras y enfermeros. Ellos será los responsables de llevar el control del historial clínico de los pacientes y de entregar una cartilla de salud.