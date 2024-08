Al comentar que en el fraude electoral de 2006 diversos actores políticos pactaron para favorecer a Felipe Calderón, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el exgobernador Mario Marín Torres fue parte de ese acuerdo.

La crítica del mandatario surge ante la prisión domiciliaria que una juez federal otorgó al exgobernador y que frenó la sentencia ante el juicio que la periodista Lydia Cacho Ribeiro emprendió contra el político por el delito de tortura.

“Primero era fuera (Mario) Marín y el candidato (Felipe) Calderón condenando a Marín, pero resulta que Marín les ayuda en el fraude y entonces protegen a Marín porque así son de hipócritas todos los integrantes del bloque conservador”, afirmó López Obrador.

Por la salida de Marín del penal del Altiplano, el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, quien desarrolló su trayectoria política al lado del exmandatario, aclaró que no tuvo ninguna injerencia en el cambio de medida cautelar.

Colaboradores trabajaron con Marín

Hay que decir que algunos de los colaboradores de Armenta Mier trabajaron en el gobierno de Marín Torres, entre ellos, Javier Sánchez Galicia, Víctor Gabriel Chedraui y Rómulo Arredondo Contreras, quienes colaboran con el próximo gobernador desde la campaña y en el proceso de transición.

Sánchez Galicia fue estratega de comunicación en el periodo de campaña y esta semana Armenta anunció que lo incorporará a su gobierno. En el gobierno de Marín Torres, Sánchez Galicia estuvo cargo de la vocería y Comunicación Social.

En tanto, Arrendo Contreras fue secretario de Comunicaciones y Transporte con Marín Torres. El gobernador electo lo integró como parte de la Comisión de Infraestructura Movilidad y Medio Ambiente.

Por su parte, Gabriel Chedraui será el próximo titular de Economía y Trabajo; en 2008, durante el sexenio de Marín Torres, estuvo al frente del Instituto de Asistencia Pública.

Hay que decir que –en realidad– no importa si trabajaron con Marín Torres o con el panista Rafael Moreno Valle, sino que sus trayectorias sean valiosas, honestas y eficientes, pues será la única manera de concretar los ambiciosos proyectos para Puebla que planteó la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y el mismo Armenta Mier.

Muchas problemáticas que resolver

En el estado, hay muchas problemáticas que resolver (mal transporte público, pobreza, rezago educativo, falta de agua, entre otras, que serán señaladas por la misma ciudadanía) y para ello se requieren políticos con experiencia, pero a la vez honestos, eficientes y proactivos, donde el control ya sea como antes: “no recibo a alguien sino me lo ordena (el gobernador)”, “solo hago lo que me ordenan”, sino al revés: recibo y escucho a quien me busque para proponer posibles soluciones que le planteo al gobernador para sus consideraciones.

El desempeño del gobierno de Armenta Mier dependerá principalmente de sus instrucciones, las cuales ya no deben estar orientadas a buscar un control absoluto, porque se logra más control con la libertad, pues la gente apoya motu propio.

Pero, también hay que decir que, en las comisiones de transición, la mayoría es gente desconocida y que no ha tenido puestos de primer nivel en ningún gobierno. A excepción de algunos como Rodrigo Abdala, Samuel Pala, Silvia Tanús, Edurne Ochoa, Claudia Hernández y José Tomé.

Además, dónde están nombres como Luis Antonio Godina y Francisco Castillo Montemayor, exsecretarios con Manuel Bartlett y Mario Marín, respectivamente, por decir algunos, que, de acuerdo con notas periodísticas, hicieron buenos papeles en sus dependencias. Godina y Castillo Montemayor, por decir algunos, pero debe haber otros y también decenas de servidores públicos con experiencia y sensibles a las demandas. No están en este momento, pero con una breve revisión en las dependencias estatales, se encontrarán y se deberán a quien les dé la oportunidad, así que control no se pierde, sino se acrecienta.