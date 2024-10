El alcalde Adán Domínguez Sánchez aclaró que no habrá línea de crédito, no se dejará un hoyo financiero en el ayuntamiento de Puebla, pues se quedarán mil 884 millones de pesos para la siguiente administración, aunque sí quedarán pendientes pagos de obras por 448 millones.

En rueda de prensa, en la que no se permitieron preguntas a los medios de comunicación, acompañado de la extesorera y actual gerente municipal María Isabel García Ramos, el edil afirmó que hay presupuesto suficiente para garantizar la prestación de servicios y la operatividad del gobierno entrante.

Sostuvo que este monto igual contempla el pago de nóminas de todas las dependencias, aguinaldo, a policías, de arrendamientos y gasolina de las unidades que se utilizan y de mantenimiento de la ciudad, entre otros conceptos.

#Ángulo7Informa ll El alcalde @adandominguez aclaró que hay presupuesto suficiente en el @PueblaAyto, pues para la siguiente administración se quedarán 1,884 mdp para el cierre del año.

Descartó endeudamiento, pero sí están pendientes pagos de obras.



Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/POtXts5hjO — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) October 8, 2024

Adán Domínguez aseveró que se hicieron obras, aunque en algunas de ellas se quedarán pendientes de pago, pero dejó en claro que no es deuda y “para los que les cuesta trabajo entender el tema de los números”, sino que son por acciones de beneficio para la ciudad, ya ejecutadas y que “se pueden ver en las calles”.

Manifestó que si no se han pagado es por los tiempos de recaudación, ya que entre noviembre y diciembre son los meses de mayor ingreso propio, además de que es algo que ocurre en todas las administraciones, bajo el principio de anualidad que la ley prevé.

Detalló que el recurso de ejecuta conforme al año fiscal, aunque haya cambiado la administración, por lo que reconoció que hubo una falta de previsión de la Tesorería Municipal y eso obliga a que haya pagos pendientes, pues no es ideal para la siguiente administración.

Al sostener que “llamó la atención” al titular de la Tesorería, Omar Coyopol Solís, sobre el mal cálculo administrativo, así como por las imprecisiones que cometió en las declaraciones que dio el lunes a la prensa, pues eso es una descortesía con la administración de José “Pepe” Chedraui Budib.

“Es importante dejar claro que no se incurre en alguna irregularidad o subejercicio, no existe daño alguno a las arcas del municipio, no existe deuda en el ayuntamiento, mucho menos un hoyo financiero, por lo que tampoco es necesario un crédito bancario porque hay condiciones para concluir el año fiscal con equilibrio presupuestal”, recalcó.