La científica Vandana Shiva participó en la Conferencia 57 del Ciclo autosuficiencia alimentaria e innovación tecnológica con prácticas sustentables en México. Desde donde llamó a defender la soberanía alimentaria ante los cultivos transgénicos y la agricultura industrial.

La ambientalista proveniente de la India, subrayó la importancia de defender la agricultura campesina y los recursos naturales frente a la creciente presión de las corporaciones agroindustriales. Pues la comida “es más que un sustento”, representa la conexión entre la alimentación y el bienestar humano.

Por ello, desde instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, alertó los peligros de los sistemas alimentarios que priorizan las ganancias sobre la salud y la sostenibilidad. Pues consideró que los agricultores tienen un papel crucial en la preservación de la biodiversidad agrícola.

La secretaría de Agricultura señaló que el encuentro une voces de distintas partes de México en torno a la batalla por la libertad alimentaria y la salud pública. La visita de Vandana Shiva a México, consideró la entidad, representa el llamado a proteger los sistemas alimentarios sostenibles y promover un modelo agrícola que respete la tierra y la vida en todas sus formas.

La integrante del colectivo maya de los Chenes, Muuch-kambal AC y guardiana de las abejas, Leydy Pech, se sumó al llamado de Vandana Shiva. Recordó que, en su comunidad, cuando llegó la soya transgénica no conocían el significado de la palabra. Sin embargo, en su lengua materna les llaman “semillas sin corazón”, porque no tienen vida.

Actualmente, en mi lengua materna, no se conoce, por lo que decimos que son semillas sin corazón, que no tienen vida porque nuestras semillas tienen vida, han estado de generación en generación. Nosotros las hemos cuidado y conservado, es lo que nos ha permitido vivir y estar hasta el día de hoy en nuestros pueblos y territorios.

Por su parte, el presidente de la Unión Campesina, Totikes, Chiapas, José Bernardo Magdaleno Velazco, resaltó la fortaleza de los maíces nativos.

“Hace años no veíamos tantas enfermedades, nos dicen nuestros abuelos que antes no había enfermedad, no había glifosato, no había maíces transgénicos. Hoy vemos cuántos jóvenes se nos están envejeciendo y se nos están muriendo, sabemos que las enfermedades son por los químicos que nos están metiendo”.

José Bernardo Magdaleno Velazco