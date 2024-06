Tras 24 horas, campesinos continúan con el bloqueo del Arco Norte cerca de la caseta a Pachuca, por lo que ya hay hasta 10 kilómetros de tráfico. La protesta se ha mantenido por los adeudos de pagos luego de la compra de sus tierras para la construcción de esta vialidad.

Cerca de las 9:30 de la mañana del lunes 17 de junio, campesinos y ejidatarios de Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México cerraron el paso en el Arco Norte. Tomando las vialidades en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 156+300, en el tramo de descenso hacia Pachuca y Tulancingo.

Ante este hecho, el Arco Norte, a través de sus cuentas oficiales, dio aviso de la situación. Pidiendo a las y los conductores buscar caminos alternos para llegar a sus destinos.

🔴PRECAUCIÓN

🔴 Autopista Cerrada 🔴



Presencia de manifestantes en km 148+000, afectación ambas vialidades.

Últimas salida Caseta Pachuca y Caseta Sahagún.

Maneje con precaución!@GN_Carreteras — Arco Norte (@arconorte) June 17, 2024

Bloqueos en Arco Norte pasaron de las 24 horas esta mañana

Sin embargo, tras llegar la mañana de este martes 18 junio, los bloqueos en el Arco Norte se mantuvieron en pie, sumando ya 24 horas, es decir un día completo.

Esta situación provocó filas de hasta 10 kilómetros de vehículos que se encuentran totalmente detenidos. Incluso varios viajeros y familias pasaron la noche atrapados en el lugar debido a los bloqueos.

¿Qué provocó el cierre?

Como se mencionó anteriormente, este bloqueo en el Arco Norte que alcanzó las 24 horas está a cargo de campesinos y ejidatarios. Los cuales, externaron su descontento por la falta de pagos por la compra de sus terrenos.

Y es que ellos, señalaron que hace 18 años vendieron sus propiedades. Esto con el fin de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, junto a las compañías Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (Ideal) y Grupo Carso, llevaran a cabo la construcción del Arco Norte.

No obstante, pese a que pasaron los años, estos últimos no han cumplido con parte del acuerdo. Pues al día de hoy, todavía no finiquitan el adeudo que tienen con los locatarios que les vendieron sus tierras.

¿Qué vías alternas tomar?

Tras aumentar el tráfico en las 24 horas de bloqueos, pide usar las últimas salidas del Arco Norte previo al embotellamiento. De acuerdo a la última información, serían las de la caseta Ajoloapan y la de Calpulalpan, en cada una de las direcciones.

🔴🔴Aviso importante

Ruta alterna de Atlacomulco hacia Puebla, salga en caseta Ajoloapan km 109+000.https://t.co/n2cQ0ImTgd — Arco Norte (@arconorte) June 18, 2024

Cabe decir que usando ambas, posteriormente se puede llegar a la carretera México 88. Misma que sirve como un camino alterno al Arco Norte.