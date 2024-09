Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó las opiniones que el exmandatario Ernesto Zedillo ha hecho sobre la reforma judicial; afirmó que el político no tiene “calidad moral” para criticar la transformación de México, ya que cuando gobernó realizó el “mayor saqueo” al país con el Fobaproa.

Durante su conferencia, López Obrador indicó que la “oposición” recurrió al expresidente para cuestionar la reforma que transformará al Poder Judicial, situación que, afirmó muestra la “crisis nerviosa” por la que atraviesan sus adversarios.

“Como (Ernesto) Zedillo que no había salido, no había hablado, se iba con Vargas Llosa y con los pseudointelectuales del conservadurismo a participar en conferencias internacionales, pero no, hablaba de México y ahora sí vino y se desató y así está desatada toda la ‘maleantada’, como dicen en mi tierra: por algo será, esto significa que vamos muy bien”.