La virtual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió esta tarde a darle continuidad a la Nueva Escuela Mexicana como parte de su gobierno en los próximos seis años; además, anunció la creación de nuevas becas para estudiantes de educación básica en SEP.

Desde el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, Sheinbaum Pardo detalló que la beca para niños y niñas para preescolar, primaria y secundaria será universal en escuelas públicas. La cual se implementaría dentro de los dos primeros años de su gestión.

Ya que, detalló, durante 2025, iniciará su gestión con el otorgamiento de becas para estudiantes de nivel secundaria. Mientras que, para 2026, la beca alcanzaría a los siguientes niveles, es decir, para primaria y secundaria.

En ese sentido, añadió que los apoyos permitirán ayudar a las familias para que los estudiantes puedan culminar la educación básica, específicamente la pública. Pues reconoció que la educación no es un privilegio, sino un derecho del pueblo de México que él propio pueblo sostiene.

Sin embargo, también reconoció que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien regresó estos derechos al pueblo de México con los programas de Bienestar. Por ello, reiteró la continuidad de todos los programas, los cuales se establecerán a nivel Constitucional.

’’Y nos va tocar darle continuidad, porque no va a haber regresiones, no va a haber vuelta en U, no vamos a traicionar al pueblo, vamos a continuar con la Cuarta Transformación, con esta revolución pacífica del pueblo y por el pueblo de México’’.