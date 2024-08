La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, sugirió a Morena realizar la renovación de la dirigencia del partido en un Congreso Nacional que convocaría en septiembre. Añadió que deben actualizar los estatutos para continuar el legado de la 4T y diferenciar entre partido y gobierno.

Durante su primer discurso como presidenta electa, Sheinbaum Pardo realizó un paréntesis para realizar esta sugerencia al partido. Misma que dijo, fue una petición respetuosa como cualquier otra militante, ya que ahora que será presidenta de México dejará la militancia de manera temporal.

“Dejo de representar a una parte de la sociedad y represento, a partir de hoy, a todas y todos los mexicanos”, expuso la presidenta electa.

Sheinbaum Pardo, solicitó que, durante el próximo Congreso Nacional de Morena, se actualicen los estatutos y los documentos básicos del partido. Esto, en función de “trazar una ruta clara que separe el partido y la labor del gobierno, en el proceso de transformación”.

Luego de cerrar este paréntesis, finalizó su participación reconociendo que en la elección del pasado 2 de junio, el pueblo de México concluyo dos cuestiones. La primera, dijo, es que “es tiempo de transformación” y la segunda, es que “es tiempo de mujeres”.

Respecto de la segunda conclusión, recordó que durante mucho tiempo las mujeres han sido anuladas en la historia de la humanidad. A pesar de ello, resaltó que fue cuestión de tiempo para demostrar que las mujeres no solo participan en la transformación, sino que son protagonistas de esta.

Por ello, realizó una invitación a nombrarla presidenta, con A, ya que lo que no se nombra, no existe. Dimensionó que esta posibilidad se presentó luego de 75 presidentes hombres, por lo que con este hecho “llegamos todas” pues no es un triunfo individual.

“Nuestros adversarios se molestan cuando hablo de Andrés Manuel López Obrador, piensan que me afecta cuando repiten sus insultos cargados de misoginia. Lo que quisieran es que hubiera un deslinde, que marcara diferencia, que lo criticara. No lo voy a hacer, nunca. Claudia Sheinbaum Pardo

Morena reacciona a la petición de Sheinbaum

Tras las sugerencias de la presidenta electa, la Secretaria General de Morena, Citlalli Hernández Mora, resaltó que la 4T “abrió las puertas” al Pueblo de México y a todas las mujeres”. Por lo que dijo tener la certeza que con Sheinbaum Pardo “vendrán mejores tiempos para nosotras, porque con nuestra presidenta llegamos todas”.

Mientras que Mario Delgado Carrillo, presidente del partido, informó que el Congreso Nacional de Morena se realizará el próximo 22 de septiembre. Adelantó que ya tienen una propuesta de convocatoria que aprobarían en la siguiente sesión del Consejo Nacional del partido.

En ese sentido, confirmó que dicho Congreso Nacional elegirá a la nueva dirigencia que entraría en vigor a partir del 1 de octubre.