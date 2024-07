Virginia de la Cruz, madre buscadora en Zacatecas, denunció que la Semefo no le notificó que el cuerpo de su hijo se encontraba en sus instalaciones desde el 30 de noviembre pasado; ya que, al no tener información de la institución, ella pasó ocho meses buscándolo.

Fue durante un foro sobre la reforma al Issste Zacatecas, que De la Cruz se presentó para denunciar la negligencia en el Servicio Médico Forense (Semefo). Acusó que, a pesar de que iba constantemente a consultar si tenían información sobre su hijo, fue recientemente que le confirmaron que se encontraba en las instalaciones desde hace ocho meses.

La madre buscadora señaló que su hijo de 21 años desapareció el 2 de noviembre, mismo mes en que ingresó su cuerpo en la Semefo. Sin embargo, reiteró que, aunque la entidad tenía su ADN y sus datos de contacto, no le informaron que Alejandro de la Cruz López ya estaba allí. Por ello, cuestionó a las autoridades de la dependencia, la razón por la que nunca le llamaron y por la forma de tratar a las madres buscadoras.

¿A cuántas madres buscadoras nos traen así? Arriesgando también su vida ¿Por qué? Porque ustedes no hacen nada, no se preocupan por uno. No les deseo lo que yo estoy sintiendo ahorita.

Virginia de la Cruz