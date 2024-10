“La jueza se está extralimitando”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al reiterar que mantendrá el decreto de la reforma judicial; aseguró que la determinación va en contra del artículo 61 de la Ley de Amparo.

Durante su gira en Escárcega, Campeche, la mandataria abordó -por segundo día consecutivo- el resolutivo de la juez Nancy Juárez Salas, quien le ordenó en un plazo de 24 horas eliminar el decreto publicado el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En su mensaje, Sheinbaum Pardo refirió que la Ley de Amparo establece claramente que en lo relativo a reformas aprobadas a la Constitución, no aplica el otorgar suspensiones para frenar su aplicación.

“El primer párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo dice que el amparo no es válido, es improcedente para reformas constitucionales, no vamos a bajar esa publicación porque la jueza no está en su derecho”.