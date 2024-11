El empresario Gerardo Sánchez Zumaya acusó persecución política en su contra del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona: Además, aclaró que sus contratos con Pemex son legales y no ha incurrido en delito alguno.

Mediante un video difundido en Facebook, acusó al mandatario potosino de ser el operador de la campaña de desinformación contra él a través de un reportaje publicado en un periódico nacional, donde se le señaló de encabezar una red de lavado de dinero.

Bajo este contexto, Sánchez Zumaya retó a Ricardo Gallardo Cardona para que exhiba la denuncia de la Fiscalía General de la República (PGR), donde se le investiga por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el delito de lavado de dinero.

El empresario potosino aclaró los tres contratos que tiene con Pemex, los cuales son mencionados por el periódico Reforma.

Gerardo Sánchez Zumaya puntualizó que uno de esos tres contratos, del año 2021 al 2023, fue derivado de una licitación pública internacional, entre su empresa Petrogesa y OFF School Reveler.

De un segundo contrato, explicó que se trató de la adquisición de una bomba contra incendios para plataformas, “lo cual fue una compra”.

Recordó que el gobierno federal reactivó una investigación de la UIF en 2020, donde está involucrado Ricardo Gallardo. Además, 19 personas cercanas al gobernador y 20 empresas, algunas propiedades de su familia.

Sánchez Zumaya retó a Ricardo Gallardo que explique el destino de 3 mil 450 millones de pesos de pensiones.

Gerardo Sánchez Zumaya insistió que seguirá denunciando los abusos del gobernador Ricardo Gallardo. Entre ellos, dijo, el saqueo de las arcas públicas.

Respecto a una supuesta demanda en su contra por parte de empresas de Tabasco, Sánchez Zumaya respondió que no ha sido notificado de esa denuncia.

Comentó que está amparado en San Luis Potosí, porque Ricardo Gallardo ha usado todo el poder del estado.

Señaló que el gobernador Ricardo Gallardo ha encarcelado a personas que trabajan con él, bajo el argumento de que no tenían permisos para portar armas.

“De verdad eres uno de los peores gobernadores del país, pero veo que te incomoda que yo cómo he crecido, tú no lo has hecho y estoy hablando de temas económicos, tú tienes que robar la lana, yo tengo que trabajar, eso es completamente distinto, yo produzco, tú endeudas”,

expuso