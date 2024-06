El titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, señaló que después de la reunión con la virtual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se podría reunir con los gobernadores electos de Morena, entre ellos el de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Ante la pregunta de Ángulo 7, explicó que primero será su encuentro con Sheinbaum Pardo –previsto para este lunes—y después podría ser con los gobernadores electos de Morena, también porque deben recibir sus constancias de mayoría.

“Presidente, preguntarle respecto a Puebla. ¿Cómo vio el triunfo de Alejandro Armenta? ¿Qué espera para este estado y si se va a reunir con los gobernadores electos de Morena? Así cómo ¿cuándo iría a Puebla?”. Fue la pregunta hecha por la directora editorial, Tania Damián.

Este viernes, la directora editorial de Ángulo 7, @TaniaDamian, preguntó en la #ConferenciaMañanera sobre la reunión que el presidente @lopezobrador_ tendría con la presidenta electa @Claudiashein, donde abordarían el tema de las reformas constitucionales del #PlanC, entre ellas… pic.twitter.com/W3toWsLcNi — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) June 7, 2024

Su respuesta fue la siguiente: “ahora no, no hay todavía ese planteamiento, porque falta, ¿no?, lo de la reunión con Claudia después de que ya se terminó el conteo”.

Insistió que primero es la reunión con Sheinbaum Pardo, una vez que le sea entregada su constancia de mayoría como presidenta electa, por lo que –dijo– hay que esperar todavía si hay algún proceso de impugnación.

Nadie lo representará

Por otro lado, el presidente López Obrador dijo que cuando termine su mandato nadie lo representará, ni sus hijos, y volvió a reiterar que recibirá a su presidenta, aludiendo a Claudia Sheinbaum.

“Mis hijos “son libres y si deciden participar (políticamente), lo van a hacer, pero no me van a representar porque yo ya concluyo y no voy a tener representantes. Y sólo atendería yo un llamado de mi presidenta”.

Agregó: “Nada de que ‘yo conformo el movimiento obradorista porque yo soy amigo de Andrés Manuel’, ‘yo conformo el movimiento obradorista porque yo luché junto a él desde el inicio’, ‘yo conformo el movimiento obradorista porque soy hijo de Andrés Manuel’. No, no, no, eso no. Es más, no quiero, repito, nombres de calles, no quiero monos (estatuas).

Reiteró que después de dejar su cargo no irá a conferencias ni aceptará invitaciones a actos públicos o políticos porque “imagínense, son millones de hermanos, de hermanas, mi familia, porque nos queremos mucho (…) porque esto ha sido muy intenso, pero ya termino mi ciclo, ya y no vuelvo a participar”.