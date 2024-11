La solicitud de presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para elección de jueces, magistrados y ministros de la SCJN “no es justificable”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por tercera ocasión, Sheinbaum Parto sostuvo que el presupuesto que INE proyecta para la elección judicial por 13 mil 205 millones de pesos, excede a los recursos que este año tuvo el órgano electoral y que consideró un gasto para campañas de los candidatos y partidos políticos.

En ese sentido, la presidenta Sheinbaum Pardo sostuvo que la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no implica la entrega de recursos para que los aspirantes realicen actividades de campaña.

“Sí, va a haber una elección el próximo año, para las personas del Poder Judicial, pero a diferencia de elecciones de 2024, no hay financiamiento a partidos políticos especial por campañas electorales, porque no hay financiamiento a la campaña de jueces, magistrados y ministros, no hay recurso público a las campañas. Entonces, ¿por qué tanto recurso?”.