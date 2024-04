A diferencia de otras personas privadas de su libertad, el exprocurador Jesús Murillo Karam recibe un trato distinto por parte del Poder Judicial, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia que ofreció en Palacio Nacional, el mandatario cuestionó la decisión de los integrantes del Poder Judicial en el caso del exprocurador, quien enfrentará el proceso del caso Ayotzinapa en prisión domiciliaria.

“Dejaron en libertad domiciliaria al exprocurador (Jesús) Murillo Karam, ahí sí es rápido, es expedito, pero cuántos hay, miles sin sentencia, porque quien no tiene para comprar su inocencia, no tiene agarraderas, no tiene influencias, no tiene entrada en el Poder Judicial, el pueblo raso”.