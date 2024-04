Más de mil 500 antorchistas poblanos acudieron a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, para unirse a la protesta nacional por el asesinato de dos líderes antorchistas y su hijo el 12 de abril de 2023, para quienes aún no hay justicia.

Luego de que ha pasado un año desde que asesinaron a Conrado Hernández, Mercedes Martínez y Vladimir, y que no hay resultados de las autoridades para esclarecer el crimen y capturar a los culpables, el Movimiento Antorchista Nacional realizó una marcha pacífica.

Así como un evento cultural donde participaron más de cinco mil antorchistas provenientes de diferentes estados del país con la consigna principal “Justicia para Conrado, Mercedes y Vladimir” los antorchistas realizaron esta protesta por las principales calles la capital guerrenses para arribar al zócalo y llevar a cabo un evento cultural para recordar a sus compañeros asesinados.

Los cinco mil antorchistas coreaban a unísono consignas por sus mártires y exigían al gobienro estatal y federal castigo para los autores materiales e intelectuales del triple asesinato.

Muchos estudiantes de la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Estado de México y de varios estados llegaron con sus bandas de guerra y musicalizadas a marchar con los antorchistas.

Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional de la organización, recalcó que las autoridades estatales y federales han demostrado una incapacidad para resolver este crimen al igual que muchos de los que han ocurrido en Guerrero, además, señaló que seguirán insistiendo en todas las instancias para que este lamentable hecho no quede impune.

“Los antorchistas no debemos quedarnos callados ante este crimen donde nuestros amados compañeros fueron víctimas de unos asesinos a sueldo; los mexicanos no debemos ser indiferentes ante la ola de violencia e inseguridad que se vive en el país; hoy no solamente alzamos la voz por Conrado, por Mercedes y por el pequeño Vladimir, hoy también alzamos por aquellos mexicanos inocentes a los que les han arrebatado la vida”, dijo Homero Aguirre.